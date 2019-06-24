Мировые цены на нефть на прошедшей неделе значительно выросли по влиянием эскалации конфликта США и Ирана, балансирующих на грани военного столкновения. Кроме того, ФРС США в результате июньского заседания смягчила риторику, что оказало давление на курс доллара и также поддержало цены на нефть.

Цены на нефть сорта Brent в прошедший период снижались к уровню $60,50, а на нефть сорта WTI до уровня $57,59 за баррель в ожидании замедления темпов роста мирового потребления, после чего выросли к уровню $65,48 за баррель и $57,59 за баррель соответственно на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Спред между сортами нефти по состоянию на 20 июня 2019 г. составил до $7,8, отношение спреда к цене сорта WTI понизилось до 13,8%.

Ситуация на Ближнем Востоке меняется постоянно, что увеличивает волатильность цен. Мир также ожидает встречу G20, которая состоится 28-29 июня. Важнейшим фактором для мировой экономики станут переговоры по торговле между США и Китаем, делегации которых уже сообщили о подготовке к встрече.

Встреча ОПЕК в Вене назначена на 1 июля, а встреча со странами-участниками пакта ОПЕК+ на 2 июля. Результаты будут зависеть от итогов встреч в ходе G20. Предварительно участники ОПЕК+ согласовали принципиальное продление ограничения добычи до конца 2019 г., но Россия пока воздерживается от окончательного решения.

По сообщению ОПЕК, уровень добычи странами Персидского залива, входящими в ОПЕК, в июле 2019 г. сохранится в пределах целевых показателей, установленных в рамках пакта ОПЕК+.

Согласно данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают пакт на 133%, а страны, не входящие в ОПЕК, – на 169%.

По оценке банка BofA, прирост потребления нефти в мире в 2019 г. может составить всего 0,93 млн бар. в сутки, а в 2020 г. – 1 млн бар. в сутки из-за введения импортных тарифов между США и Китаем. При этом ухудшение экономических условий торговли может привести к сближению Ирана и Китая, а в случае активных закупок Китаем иранской нефти цены на нефть могут понизиться к $40.

Пытаясь уйти от санкций, Иран организовал торговлю нефтью на собственной энергетической бирже (EE), о чём сообщило SHANA 15 июня 2019 г. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) выставляет на торги уже третью партию тяжёлой нефти.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 14 июня 2019 г. снизились на 0,4 млн бар. и составили 1961,6 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю снизились на 3,1 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти снизился до 7,467 млн бар. в сутки, экспорт вырос до 3,422 млн бар. в сутки, внутреннее производство понизилось к 12,2 млн бар. в сутки.

По состоянию на 14 июня 2019 г. запасы бензина в США снизились на 1,7 млн бар. в сутки, а запасы дистиллятов снизились на 0,6 млн бар. в сутки. Запасы нефти в Cushing составили 53,6 млн бар. против 52,9 млн бар. на позапрошлой неделе и 32,6 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США оставались на уровне 644,8 млн бар.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 14 июня 2019 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США снизилось на 1 единицу к предыдущей неделе и составило 788 единиц против 863 единиц на эту же дату 2018 г.

По оценке Минэнерго США, производство сланцевой нефти в июне 2019 г. вырастет до 8,52 млн бар. в сутки. Основной объём данной нефти производится в Пермском бассейне штатов Техас и Нью-Мексико.

По данным National Bureau of Statistics (NBS), переработка нефти в мае 2019 г. в Китае снизилась на 2,8% к уровню мая 2018 г. до 12,22 млн бар. в сутки. Неблагоприятная ситуация в автомобильной отрасли страны замедляет спрос на топливо. Производство дизтоплива в мае 2019 г. упало до минимума с сентября 2010 г., чему также способствует государственная кампания по увеличению железнодорожных перевозок.

При этом за первые пять месяцев текущего года объём переработки сырой нефти в Китае вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом до 259,49 млн т.

Данные NBS также показали, что добыча сырой нефти в Китае в мае выросла на 1% по сравнению с годом ранее до 16,23 млн т или до 3,82 млн бар в сутки. Внутренняя добыча в период с января по май увеличилась на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года и составила 79,29 млн т, поскольку национальные нефтяные компании активизировали бурение на фоне правительственного призыва повысить безопасность внутренних поставок.