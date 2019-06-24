В рамках недели поддержку рублю продолжит оказывать фактор налогов
На старте недели рубль вернулся к укреплению в основных валютных парах на фоне позитивных настроений на развивающихся рынках.
Валюты развивающихся стран преимущественно находятся в зеленой зоне, турецкая лира лидирует, укрепляясь более чем на 1.5% после победы оппозиции на выборах мэра в Стамбуле. Динамика валют развивающихся стран и цены на нефть выше 65 долл./бар. формируют позитивный внешний фон для рубля на старте недели.
Пятничные новости о поддержке санкционных инициатив группой демократов в Конгрессе локально приводили к ослаблению рубля практически на 1%, но к настоящему моменту данное движение полностью отыграно назад в связи с тем, что санкционные инициативы фактически повторяют содержание вносившихся ранее в Конгресс законопроектов.
В рамках недели поддержку рублю продолжит оказывать фактор налогов (на вторник приходится пик уплаты налогов, а на пятницу – уплата налога на прибыль). На четверг приходится выплата масштабных дивидендов от Сбербанка (345 млрд. руб.), возможный поток обратной конвертации которых в валюту может начать негативно влиять на рубль в конце недели.
В целом же неделя пройдет в ожидании саммита Большой двадцатки, в фокусе которой будет встреча лидеров США и Китая.
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