На российском рынке наблюдается осторожный оптимизм. Официально объявлено, что глава КНР Си Цзиньпин приедет на саммит G20 и встретится там с президентом США. Похоже, ситуация развивается по позитивному сценарию при любом раскладе: в случае договоренности Трампа и Си нас ожидает ралли в рисковых активах, в случае неуспеха рынки будут ждать непременного снижения ставки ФРС, что также вдохновит покупателей.

Но при этом настораживает рост цены на золото, которая ушла выше 1400 долларов за унцию после длительного периода стагнации. Обычно котировки акций и желтого металла разнонаправлены. Главной причиной роста цен на золото, по нашему мнению, являются геополитические риски, а конкретно — острый конфликт США и Ирана, причем поведение американцев может варьироваться от санкций до ракетного удара.

Угрозы новых санкций США в отношении госдолга и банков России сегодня отошли на второй план. Пока инициативы демократов не приводили к их одобрению Конгрессом, но в случае встречи Путина и Трампа антироссийская риторика на Капитолийском холме может активизироваться, как это уже было в прошлом году. Поэтому нервозность в отношении владения российскими активами усилится.

Кроме G20 каких-либо значимых событий на этой неделе практически нет, а в основном фокусе, по нашим ожиданиям, будет противостояние США и Ирана.