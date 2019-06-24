По нашей оценке, средний класс в России составляет порядка 30% населения…

Хотя понятие “средний класс” используется крайне широко, оно в каждом конкретном случае носит очень субъективный характер. Основной подход к определению среднего класса, опирающийся на уровень базового дохода населения, как правило, сочетается с поведенческими характеристиками, такими как владение автомобилями или уровень сбережений. Если, по мнению международных организаций в России, к категории среднего класса можно отнести примерно 70% россиян, то подходы, учитывающие уровень сбережений, показывают, что он составляет только 4% населения. По нашей оценке, к среднему классу можно отнести 30% россиян, которые по уровню своего дохода относятся к 7-9 децильным группам.

…снизившись с 37% в 2014 году

Средний класс оказался той группой населения, которая пострадала от экономических трансформаций последних лет. Если в 2014 г. к нему можно было отнести 37% населения России с долей 48% в совокупных доходах домохозяйств, то к 2018 г. его доля в структуре населения страны сократилась до 30%, а доля в совокупных доходах – до 39%. По сути, за последние 10 лет средний класс стал терять свою экономическую значимость и стал более уязвимым — за последние 10 лет реальные доходы среднего класса стагнировали, тогда как доходы более низких доходных групп выросли на 4%, а доходы наиболее обеспеченной группы увеличились на 11%.

Рост доли трат на продукты питания среди представителей среднего класса – явный знак снижения его уровня жизни

Одним из косвенных сигналов того, что доля среднего класса в России находится под давлением, является тот факт, что доля продовольствия в структуре потребления всех домохозяйств составляет 27%. Показательно, что с 2013 г все три децильные группы населения, относящиеся к среднему классу, были вынуждены нарастить долю доходов, направляемых на покупку продуктов питания на 3 п. п.; аналогичное изменение наблюдалось только в самой низкой доходной группе, что подтверждает снижение уровня жизни среднего класса.

Российский средний класс сейчас меньше вовлечен в кредитный бум, чем в 2009-2012…

За последнее десятилетие изменилось и финансовое поведение российского среднего класса. Во время предыдущего кредитного бума 2009-2012 гг. объем финансового рычага, используемого средним классом, вырос на 90% в реальном выражении, что практически соответствовало темпу роста в 100% у наиболее состоятельной 10% группы населения. Однако с 2015 г. средний класс стал более осторожно относиться к кредитному плечу. Только 9-ая децильная группа, которую мы считаем верхушкой среднего класса, наращивала финансовый рычаг своего потребления, тогда как ядро среднего класса отказалось брать на себя такой риск.

…тогда как население со среднемесячным доходом 17 тыс. руб. находится в зоне риска

Другое интересное наблюдение в отношении использования финансового рычага населением заключается в том, что с 2016 г. рост долговой нагрузки происходил не столько за счет двух наиболее состоятельных децильных доходных групп, но также объяснялся и большей активностью 5-ой децильной группы (со среднемесячным доходом 17 тыс. руб.). Эта группа может оказаться в центре внимания в период следующего кредитного кризиса.

В 2017 г 15% среднего класса было занято на госслужбе, тогда как в 2003 г – около 10%

Если в мире средний класс традиционно ассоциируется с населением, работающим в частных компаниях или занятом предпринимательской деятельностью, то в России, по нашим оценкам, ситуация другая. Согласно нашим расчетам, основанным на микроданных выборочных исследований населения, по итогам 2017 г около 15% глав домохозяйств среднего класса работали на госслужбе, для сравнения — в 2003 г это значение составляло около 10% — такой результат свидетельствует о произошедшем резком изменении в картине занятости среднего класса. Во многом, это сочетается со снижающейся долей предпринимательских доходов в структуре доходов домохозяйств, которая за период с 2000 по 2017 гг. снизилась с 17% до 9%, а также с тем, что только 12% россиян сейчас находят привлекательным создание собственного бизнеса. Подобное нежелание брать на себя риски со стороны населения явно не самая лучшая ситуация для экономического развития и в целом является одним из сдерживающих факторов для экономического роста.