На прошлой неделе на рынке вновь появился спрос на рублевую ликвидность. В преддверии решения Банка России по денежно-кредитной политике банки изменили свою стандартную стратегию усреднения, и в первые две недели периода поддерживали остатки средств на корсчетах на нетипично низком уровне. Таким образом, для соблюдения норматива банкам на прошлой неделе пришлось активно использовать инструменты рефинансирования регуляторов, благодаря чемe объем средств на корсчетах к концу недели вырос до 3,0 трлн руб. Задолженность банков перед Казначейством в пятницу повысилась до 1,92 трлн руб., чему в первую очередь способствовало увеличение объема операций однодневного репо с Казначейством (+248 млрд руб. н/н).

Однако в пятницу спрос на ликвидность, предоставляемую Казначейством, начал ослабевать, поскольку в систему наконец начали поступать средства из бюджета. Банки сократили объем задолженности по однодневному репо с Казначейством до 255 млрд руб. (-145 млрд руб.), заместив часть этой ликвидности средствами Казначейства, размещенными на трехмесячных депозитах (+70 млрд руб.). Во второй половине сессии однодневные ставки снизились, сильнее всех опустилась ставка овернайт на межбанке. Ее средневзвешенное значение составило 7,36%, однако объем торгов остался невысоким, что могло удержать ставку RUONIA на прежних уровнях, вблизи 7,40%. Ставка однодневного валютного свопа к закрытию опустилась до 6,92%, однако ее средневзвешенное значение все равно повысилось на 4 бп, до 7,61%.

Завтра компании платят НДС и НДПИ, поэтому спрос на ликвидность в ближайшие несколько дней, как мы полагаем, сохранится. По нашим оценкам, к настоящему моменту банки восстановили средний запас свободных резервов до 160 млрд руб., что вполне согласуется с «предналоговыми» уровнями предыдущих месяцев. Таким образом, мы полагаем, что налоговые выплаты окажут умеренное давление на однодневные ставки, и RUONIA, на наш взгляд, не превысит ключевую ставку. В то же время мы считаем, что значительного уменьшения давления на однодневные ставки на этой неделе может и не произойти. Хотя банки нагнали свой график усреднения, и до конца этого периода остается еще две недели, уровень ликвидности в системе может быть низким. В результате налоговых выплат во вторник из системы может быть абсорбировано 700 млрд руб., при этом банки сохраняют задолженность перед Казначейством по однодневному репо в размере 255 млрд руб., что может ограничить потенциал снижения однодневных ставок. Вдобавок к этому негативное влияние на уровень ликвидности в системе может оказать потенциальное увеличение объема средств, размещенных на депозитах в ЦБ.

Прочие ставки по итогам пятницы выросли, причиной чего, на наш взгляд, стала фиксация прибыли. Ближний конец кривой процентных свопов сместился вверх на 5 бп, дальний – на 8–10 бп. Ставки кросс-валютных свопов повысились преимущественно на 10 бп, тогда как середина кривой NDF сместилась вверх на 15 бп.