Окончание прошлой недели привело к повороту в тренде ослабления евро
Пара EUR/USD после поступательного падения с начала текущего года (от 1.15 к 1.11 против доллара США), вернулась к отметке 1.14 (1.1387,+1.6% с конца прошлой недели). Несмотря на «предусмотрительное» смягчение ориентиров политики руководством ЕЦБ, причиной остаются ожидания «страхового» смягчение процентной политики в США уже в июле.
Тем не менее, мы не склонны считать происходящие процессы безусловными: на предстоящей неделе ожидается встреча американского и китайского политических лидеров на площадке саммита G20 в Осаке (28-29 июня). По заявлению китайской стороны, процесс переговоров вселяет надежды на взаимно-выгодное соглашение.
Параллельно с экономическими конфликтами, мы рекомендуем следить за действиями США в отношении Ирана. Американская сторона в моменте воздержалась от силового воздействия на Иран, однако обещала в ближайшее время анонсировать ужесточение санкций. В частности, это может повлиять на ход переговоров ОПЕК+, итоги которых ожидаются 1-2 июля.
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