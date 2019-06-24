Пара EUR/USD после поступательного падения с начала текущего года (от 1.15 к 1.11 против доллара США), вернулась к отметке 1.14 (1.1387,+1.6% с конца прошлой недели). Несмотря на «предусмотрительное» смягчение ориентиров политики руководством ЕЦБ, причиной остаются ожидания «страхового» смягчение процентной политики в США уже в июле.

Тем не менее, мы не склонны считать происходящие процессы безусловными: на предстоящей неделе ожидается встреча американского и китайского политических лидеров на площадке саммита G20 в Осаке (28-29 июня). По заявлению китайской стороны, процесс переговоров вселяет надежды на взаимно-выгодное соглашение.

Параллельно с экономическими конфликтами, мы рекомендуем следить за действиями США в отношении Ирана. Американская сторона в моменте воздержалась от силового воздействия на Иран, однако обещала в ближайшее время анонсировать ужесточение санкций. В частности, это может повлиять на ход переговоров ОПЕК+, итоги которых ожидаются 1-2 июля.