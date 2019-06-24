Фондовые площадки США завершили торги 21 июня умеренным снижением на фоне слабых статистических данных. Индекс голубых фишек Dow Jones опустился на 0,13%, до 26719,13 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite упал на 0,24%, до 8031,71 пункта. S&P500 отступил на 0,14%, до 2950,46 пункта. Наибольшее снижение продемонстрировали сектора недвижимости (-1,1%), промышленности (-0,51%) и технологий (-0,46%).

По данным Markit, в июне индекс PMI в производственном секторе снизился до минимального значения за семь лет — 50,1 п. при прогнозе 50,5 п., без изменений по отношению к майскому уровню. Это указывает на замедление деловой активности в американской экономике.

Курс акций автодилера CarMax повысилась на 3,2% после публикации сильных финансовых результатов. Выручка составила $5,37 млрд при прогнозе $5,18 млрд, прибыль оказалась равна $266,7 млн, или $1,59 на акцию, хотя консенсус предполагал значение $1,49 на акцию.

Акции Caterpillar подешевели на 1,3% после пересмотра их рейтинга компании аналитиками Atlantic Equities с «нейтрально» до «ниже рынка» из-за обеспокоенности по поводу замедления экономического роста.

Ключевым событием недели для рынка станет саммит G20 в Японии, на котором запланированы переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Инвестсообщество ожидает сигналов о восстановлении торговых взаимоотношений между КНР и США, что поддерживает оптимизм на мировых площадках.

Фондовые индексы площадок АТР продемонстрировали умеренно позитивную динамику. Европейские биржи открылись ростом. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне. По нашим прогнозам, предстоящую сессию индекс широкого рынка проведет в диапазоне 2920-2960п. Однако драйверов для установления новых максимумов, на наш взгляд, недостаточно.

В фокусе данные ФРБ Чикаго, согласно которым индекс национальной активности увеличится до 0,1 п. с —0,45 п., указывая на улучшение деловой активности в регионе.

Нефть торгуется около $65 за баррель. Продолжающаяся эскалация напряженности на Ближнем Востоке и возможное продление соглашения об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ могут поспособствовать росту цен на углеводородное сырье во втором полугодии. Доллар снизился до 95,65 п. с 96,8 п. на фоне высказанной ФРС готовности смягчить монетарную политику, и это также оказывает поддержку нефтяным котировкам. Наиболее вероятный диапазон цен на текущую неделю — $62-66 за баррель.