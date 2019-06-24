Ну казалось бы, о чем еще можно мечтать на фондовом рынке?— обновлен очередной абсолютный исторический максимум на рекордно больших оборотах (обороты в пятницу по всем индексам вошли в ТОР-3 этого года), впереди нас ждет процесс понижения ставки (по крайней мере на данный момент в этом уверены все 100% участников рынка), и кроме этого еще и президент Трамп, как хороший ядерный реактор, излучает непоколебимую уверенность, что США смогут договориться с Китаем по поводу взаимовыгодных торговых отношений и произойдет это уже на ближайшей встрече G20 в японской Осаке в конце этой недели. И все же на душе как-то неспокойно. И ждешь какой-то подковырки.

Однако пока ничего «нехорошего» не случилось, и рынок действительно показывает очень даже хорошие результаты. До среды, когда было опубликовано решение по ставке и состоялась пресс-конференция Председателя ФРС Джерома Пауэлла, участники рынка ничего не делали и надеялись… Сбылись ли надежды? Вот это на самом деле очень большой вопрос. Но в любом случае участники рынка смогли достаточно успешно убедить себя, что именно таких результатов и таких слов они и ждали от американского регулятора. И после этого мы увидели на рынке маленькую вакханалию быков, которые унесли индексы к рекордным высотам. Правда, обновить исторический максимум при этом удалось лишь индексу широкого рынка S@P500. Резвый NASDAQ и старина Dow остановились на ближних подступах к этим отметкам.

На отраслевом уровне произошло разделение на две части. С одной стороны, 4 сектора (сырьевой, технологический, здравоохранение и промышленность), где и был сосредоточен основной спрос со стороны быков. Акции компаний, работающие в этих секторах, выросли за неделю только в среднем более чем на 3%. Вторая часть включила в себя всех остальных — начиная от финансового сектора и завершая коммунальным — и росла в гораздо более спокойном режиме, прибавив в среднем порядка 1,5%.

Среди отдельных акций очень сложно назвать героев и антигероев, несмотря на то что достаточно много акций и выросли, и упали (первых гораздо больше!) на десяток процентов. Рынок волатилен, и это, к сожалению, не служит слишком большим утешением для инвесторов.

Ожидания рынка 24 июня

Если предыдущая неделя проходила под знаком заседания FOMC и ожидания более понятных перспектив в отношении возможного понижения ставки в ближайшем будущем, то наступающая неделя однозначно будет проходить в ожидании «исторической» встречи президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке на встрече G20. На нее много ставят. Даже порой кажется, что слишком много. Но тут уж никуда не денешься. Сразу надо отметить, что ожидания вполне позитивные, и поэтому можно ожидать, что мы всю неделю будем стараться подняться как можно выше.

Многие, правда, спросят — куда уж выше? Но и ответ на этот вопрос есть. Ближайшие цели есть у всех индексов. Индексам Dow Jones (DJIA-30) и Nasdaq Composite вполне по силам переписать свои исторические максимумы, до которых осталось чуть более 1%. Ну и индексу S&P500, несмотря на текущие рекордные отметки, тоже есть куда стремиться. Это отметка в 3000 пунктов, до которой остается всего ничего — менее 2% роста. Так что если внешний фон будет стабильным, то мы вполне можем увидеть по индексу S&P500 покорение психологически важной отметки в 3000 пунктов, а по индексу Dow Jones — 27000 пунктов. Ну, а поскольку встреча G20 будет проходить в пятницу и в субботу, то все последствия этой встречи будут отыграны рынком уже на следующей неделе. И, кстати, эти последствия не обязательно будут позитивными. Так что расслабляться инвесторам точно не надо, и после горячего июня может пойти очень холодный июльский дождь.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то участники рынка не особо спешат выбрать направление движение. Если на азиатских рынках сегодня присутствовал небольшой позитив, то Европа решила проигнорировать этот призрачный позитив и на всякий случай торгуется ниже нулевой отметки. Но это, судя по всему, просто на всякий случай, поскольку особых причин для падения точно нет. Американский рынок пока игнорируется европейский пофигизм и пытается все же выкарабкаться в зону выше нуля. Пока ему это удается, и фьючерсы на основные американские индексы стоят в зеленой зоне, прибавляя до 0,3% к закрытию пятницы.

Однако уверенности в том, что мы по итогам дня получим положительный результат, нет. И скорее всего после бурной пятницы сегодня торги будут проходить в гораздо более спокойном русле преимущественно вблизи нулевых отметок.