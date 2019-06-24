Одним из результатов недавнего заседания ФРС США стала позитивная реакция золота. Это неудивительно, учитывая, что регулятор недвусмысленно дал понять: несмотря на отсутствие опасений по экономическому росту, он снижает ориентиры процентных ставок. Рынок это воспринял как практически гарантию понижения ставки на следующем заседании в июле и еще одного до конца 2019 года.

Снижение ставки также снижает и “opportunity cost” удержания золота в портфеле. Многие противники этого актива мотивируют свою нелюбовь к нему тем, что в отличие от акций и облигаций, золото не «платит» дивидендов и купонов. Это действительно так, но наличие золота в хорошо диверсифицированном портфеле позволяет смягчать негативный эффект затяжных “медвежьих” рынков. Например, когда в периоды 2000-2003 гг и 2007-2009 гг индекс S&P-500 терял по 40-50%, золото прибавляло примерно по 25% за тот же период, обгоняя в динамике другой традиционно защитный актив, US Treasuries. Тот факт, что многие участники рынка даже на протяжении всей своей карьеры не видели аналогичных по масштабу “медвежьих” циклов, вовсе не означает, что следующий не может начаться в обозримом будущем.

В текущей ситуации, конечно, нельзя говорить о том, что рост золота носит “защитный характер” — в конце концов, индексы акций торгуются недалеко от своих исторических максимумов. Но нельзя и игнорировать тот факт, что цена золота наконец пробила многолетний уровень сопротивления на 1370-1380$ (см. верхнюю часть графика). За последние 6 лет цена безуспешно тестировала этот уровень не менее 5 раз, и его пробой может иметь долгосрочные последствия. На мой взгляд, если к концу июня цена по каким-то причинам не вернется обратно в консолидацию, наличие золота в долгосрочных портфелях может стать хорошей альтернативой. В этом случае целевой зоной на горизонте следующих 2-3 лет может стать диапазон 1550-1600$.

Дополнительным фактором в поддержку тезиса о начале нового “бычьего” цикла в золоте станет опережающая динамика индекса акций золотодобывающих компаний относительно цены металла. И тут тоже, похоже, намечается разворот — в средней части графика показано соотношение цен двух ETF, GDX (индекс акций золотодобытчиков) к GLD (металл). Впервые с 2016 года нарушилась тенденция, характерная для “медвежьих” рынков, и новый локальный минимум соотношения в 2019 году оказался заметно выше предыдущего минимума 2018 года.

Наконец, еще одним фактором, способным поддержать зарождающийся “бычий” тренд в золоте, может стать подтверждение разворота индекса доллара США против корзины основных мировых валют. В нижней части графика показана динамика индекса доллара с 200-дневной средней. В настоящий момент цена как раз тестирует этот долгосрочный фильтр, отделяющий “бычьи” фазы от “медвежьих”. Ее возможный пробой вниз (если он подтвердится), вероятно, придаст золоту дополнительный импульс.