Потенциал роста акций "Газпрома" выглядит ограниченным
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Распадской (+2,29%) и акции Polymetal (+2,15%). Котировки Новатэка прибавили 1,24%. Обыкновенные акции Мечела упали на 2,14%, а Новатэка подешевели на 1,15%.
С технической точки зрения акции Газпрома с начала июня не показывают резких движений и находятся в достаточно ограниченном диапазоне. На часовом графике видно, что бумаги в прошлую пятницу смогли удержаться выше недавнего минимума (228,30 руб), но объем торгов на снижении был высоким. Тем не менее акции поднялись выше средней полосы Боллинджера (район 231,50 руб), что позволяет рассчитывать на их движение в район верхней полосы и отметки 234 руб. На большее “быкам” пока лучше не рассчитывать.
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