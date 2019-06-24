Теханализ: расчехляем опционные стратегии по паре доллар-рубль
По итогам прошлой недели на паре USDRUB_TOM можно констатировать нисходящий тренд января 2019 года (около 65 рублей). Может быть, вам покажется, что по срокам он недостаточно серьезно обновил прошлые минимумы, но в процентах видно, что намерения у «медведей» очень серьезные. При удержании планки 63,5 рубля (прошлого минимума года), как сопротивления, цель 60 рублей – дело времени. У нас прогнозы жестче — до 55,55 рублей.
Возможно, с точки зрения политики и экономики вам такое укрепление рубля кажется невероятным, но мы предпочтем от него подстраховаться, и даже попробовать спекулятивно на нем заработать на опционах. Для инвестора, имеющего часть капитала в долларах, в настоящий момент страховка до сентября от курса 55,55 обойдется всего в 0,3-0,5% от счета. Эта страховка нужна не потому, что вы дорого купили доллары и не можете признать ошибку и расстаться с ними. Просто если у вас есть цели финансового плана в долларах и стратегия, биржевой план покупки американских акций и/или облигаций, психологически, живя в России, вам при этом будет очень неприятно видеть снижение доллара.
В целом, для страховки требуются не те деньги, чтобы рассуждать, возможно это или невозможно! Техника предупреждает – а страховка копеечная!
Для спекулянта опционная тактика игры в эту цель интересна как раз своей невероятностью. Скорость и невероятность наступления события делают основную прибыль спекулянтов, которым открылся такой инструмент, как опционы.
График 1. Дневной срез USDRUB_TOM.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190624/830100886.html