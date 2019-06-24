По итогам прошлой недели на паре USDRUB_TOM можно констатировать нисходящий тренд января 2019 года (около 65 рублей). Может быть, вам покажется, что по срокам он недостаточно серьезно обновил прошлые минимумы, но в процентах видно, что намерения у «медведей» очень серьезные. При удержании планки 63,5 рубля (прошлого минимума года), как сопротивления, цель 60 рублей – дело времени. У нас прогнозы жестче — до 55,55 рублей.

Возможно, с точки зрения политики и экономики вам такое укрепление рубля кажется невероятным, но мы предпочтем от него подстраховаться, и даже попробовать спекулятивно на нем заработать на опционах. Для инвестора, имеющего часть капитала в долларах, в настоящий момент страховка до сентября от курса 55,55 обойдется всего в 0,3-0,5% от счета. Эта страховка нужна не потому, что вы дорого купили доллары и не можете признать ошибку и расстаться с ними. Просто если у вас есть цели финансового плана в долларах и стратегия, биржевой план покупки американских акций и/или облигаций, психологически, живя в России, вам при этом будет очень неприятно видеть снижение доллара.

В целом, для страховки требуются не те деньги, чтобы рассуждать, возможно это или невозможно! Техника предупреждает – а страховка копеечная!

Для спекулянта опционная тактика игры в эту цель интересна как раз своей невероятностью. Скорость и невероятность наступления события делают основную прибыль спекулянтов, которым открылся такой инструмент, как опционы.

График 1. Дневной срез USDRUB_TOM.



