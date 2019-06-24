Цена на Brent выросла более чем на 5% после новости о сбитом беспилотнике США над Персидским заливом. Хедж-фонды подхватили историю со сбитым беспилотником, ожидая дальнейшего роста напряженности, и увеличили количество «длинных» контрактов на 12 454 – до 159 141 штуки.

Цена WTI при этом выросла на 7%, повлияло сокращение запасов в хранилищах США на 3 млн баррелей, хотя ожидался рост на 2,2 млн баррелей.

Встреча лидеров США и Китая на саммите G20 может принести некоторое охлаждение на рынок нефти, особенно если напомнит инвесторам о том, что торговые разногласия такого уровня быстро не разрешаются.

В ОПЕК+ также обеспокоены возрастающей волатильностью на рынке нефти и планируют провести внеочередное заседание 10–12 июля в Вене. Переговоры не обещают быть простыми. Ключевой темой будет сокращение добычи, особенно учитывая санкции, наложенные США на Венесуэлу и Иран. Ближневосточные страны уже досрочно согласились расширить сокращения, но пока не стоит ожидать этого от России.

Рынок промышленных металлов находится в ожидании возможной встречи Трампа и лидера Китая, которая может пролить свет не только на торговые вопросы, но и в целом на перспективы роста мировой экономики.

Как показывают вышедшие данные, производство алюминия в мае осталось на прежних уровнях, но низкие издержки производства могут увеличить предложение на рынке. Вопрос в том, какой будет взгляд на будущий спрос.

Китайская сталь между тем дешевеет, и мы ожидаем, что фискальные меры Китая, в том числе по финансированию строительства инфраструктуры, будут сокращены к концу 2019 года, что негативно скажется на ценах на сталь. Так что здесь вопрос динамики рыночного спроса играет немаловажную роль.

Драгоценные металлы на прошлой неделе росли. Поводов было два.

Во-первых, риски, связанные с конфликтом между США и Ираном, во-вторых, усиление ожиданий снижения ставки ФРС на ближайшем заседании.

Хорошо себя продемонстрировало серебро, и вообще этот металл нам кажется недооцененным среди группы драгоценных металлов. Платина также выглядит привлекательной для покупок. Но пока сильный спрос остается на золото, которое подскочило на 5% из-за мягкой политики ФРС и рисков новой войны.

Рубль достиг пика четырех недель на фоне снижения доллара и роста ОФЗ. Согласно недельным оценкам инфляции, она уже опустилась существенно ниже 5% в годовом выражении, что указывает на очень высокую вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний.