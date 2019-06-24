На прошлой неделе произошел значительный рост цен еврооблигаций на фоне мягких комментариев со стороны ФРС и ЕЦБ, допускающих снижение ключевых ставок в ближайшей перспективе. По итогам последнего заседания ФРС регулятор смог удивить инвесторов, показав свою готовность к снижению ключевой ставки на 0,5% в 2019 году.

Тем не менее рынок ожидает увидеть более сильное понижение в размере не менее 0,75% в текущем году. Вероятное понижение ключевой ставки в июле обозначит переход от сдерживающей к стимулирующей монетарной политике ФРС, что будет способствовать росту стоимости финансовых активов в среднесрочной перспективе.

Лидерами роста на прошлой неделе стали длинные суверенные еврооблигации, тогда как корпоративные еврооблигации несколько отстали от ралли.

В минувшее воскресенье в Турции прошли повторные выборы мэра Стамбула, по их итогам победу снова одержал оппозиционный кандидат от партии CHP, что привело к росту оптимизма инвесторов и снизило рисковую политическую премию в стоимости турецких активов.

На прошлой неделе цены рублевых облигаций значительно выросли.

Глобальный позитив и мягкая риторика Банка России (ожидания по снижению ставок в РФ и США) в совокупности со снижающейся инфляцией двигали цены рублевых облигаций вверх. Год к году рост цен составляет, по нашим подсчетам, уже 4,9%. Безусловно, на таком новостном фоне инвесторы покупают ОФЗ. Мы видим укрепление рубля, это косвенно может сигнализировать о притоках новых денег нерезидентов, что наблюдается на протяжении всего этого года. В целом за май нерезиденты приобрели бумаги на 217 млрд руб., а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн руб.

Объем размещения ОФЗ в мае составил 376 млрд руб. по номиналу, что немногим меньше, чем в апреле (404 млрд руб.). Из них 40% выкупили нерезиденты, 35% – системно значимые кредитные организации (СЗКО) и 14% – другие банки. Дополнительным фактором, увеличившим спрос на вторичных торгах ОФЗ, явился возврат Минфина к практике установления потолка по объему размещения. Таким образом, весь нереализованный на первичном рынке спрос идет на вторичный и приводит к существенному росту цен. Хорошей иллюстрацией огромного спроса является размещение нового самого «длинного» выпуска ОФЗ 26230. Спрос на облигацию Минфина с погашением в 2039 году превысил предложение в 3,5 раза и составил более 70 млрд руб. при предложении 20 млрд руб. Как результат – те, кому не удалось купить на первичном рынке, переключились на вторичный, и цены облигаций продолжили рост.