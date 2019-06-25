Котировки нефти Brent пока остаются около $65. Прошедший ранее отскок был связан с ростом напряженности вокруг Ирана, но эта тема может постепенно отойти на второй план.

К III кварталу сезонно растет спрос на черное золото, что в условиях существенного снижения поставок из ряда регионов (Иран, Венесуэла), а также паузы в росте добычи со стороны США (с конца марта), способно оказать поддержку. Кроме того, ключевым событием для рынка нефти станет заседание стран ОПЕК+ 1-2 июля. На мой взгляд, участникам сделки придется просто продлить действия пакта об ограничении добычи примерно на тех же условиях, что действуют на сегодняшний день. Это было бы умеренно позитивно для цен на нефть.

Сезонный фактор и действия ОПЕК+ при прочих равных способны вернуть стоимость барреля Brent в район $67,5-70 в среднесрочной перспективе. Риски опять же связаны преимущественно лишь с торговыми войнами, которые ведет Дональд Трамп.

Рубль тем временем продолжает укрепляться. Накануне курс USD/RUB опустился до минимума с июля прошлого года. Таким образом, полностью отыгран фактор санкционных рисков, который стал актуален в августе 2018 г. Отчасти этому помогает общее ослабление американской валюты. Индекс доллара (USD против 6 ключевых валют) падает вот уже пятую сессию подряд.

Тем не менее, рубль остается самой сильной валютой с начала 2019 г., прибавляя по отношению к доллару около 10,6%. На графике USD/RUB сейчас отмечается локальная перепроданность, но после прошедшего импульса сильные технические поддержки сместились в сторону 61,5-61.

Стоит учитывать, что крепкий рубль – это сдерживающий фактор для продолжения роста индекса МосБиржи, который в первую очередь является ориентированным на экспорт. Акции экспортеров (нефтегаз, металлурги, химики) при такой динамике рубля могут быть под давлением.

Тем не менее ряд бумаг могут получить поддержку в сложившейся ситуации. Например, крепкая национальная валюта в определенной степени позитивна для Мечела-ап, Аэрофлота, ЛСР, ПИКа, М.Видео, Детского мира.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник незначительно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,06%, нефть Brent в минусе на 0,15%

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.