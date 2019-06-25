По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись преимущественно на отрицательной территории. Инвесторы ждут встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,17%, закрывшись на отметке 2945,35 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,03%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,32%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на четыре базисных пункта — до 2,02%.

После бурного роста на прошлой неделе, в течение которой S&P 500 и Dow Jones обновили свои исторические максимумы, игроки взяли закономерную паузу. Перед саммитом G20, на который, по моему мнению, возложены слишком большие надежды, рынки будут оценивать перспективы снижения ставки американским регулятором, реагируя на статданные по экономике США по принципу чем хуже, тем лучше. Сегодня инвесторы с особым вниманием будут следить за речью председателя ФРС Джерома Пауэлла, который обсудит проблемы, стоящие перед экономикой Соединенных Штатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,59%, закрывшись на отметке $64,82. Однако, несмотря на снижение фьючерсного контракта Brent, поддержку ценам на "черное золото" по-прежнему продолжает оказывать иранский фактор. В пятницу фьючерсный контракт на эталонный сорт Brent вплотную приблизился к достаточно сильному уровню сопротивления $66, проход которого открывает «быкам» дорогу к отметкам $68-$69. Но до саммита ОПЕК+, который пройдет в первых числах июля, игроки скорее всего займут выжидательную позицию и предпочтут сосредоточиться на традиционной статистике по запасам «черного золота» от Американского Института Нефти и Минэнерго США.

Как я отмечал ранее, в условиях крайней волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках, пролонгация соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ выглядит вполне оправданно и скорее всего, оно будет сохранено, как минимум, до конца текущего года.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил скромные 0.05%, закрывшись на отметке 2762,65 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2735 п. и 2718 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135300 и 133800 п. Сопротивления — 136700 и 137600 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,60, прибавив 0,67% по отношению к американскому доллару. На данном этапе проход парой доллар/рубль уровня 62.50 будет говорить в пользу дальнейшего укрепления рубля к рубежу 62. Сопротивления на данном этапе расположены на уровнях 62.80 и 63.20.