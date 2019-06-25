Теханализ указывает на возможность коррекции-консолидации ниже 1400 п по индексу РТС
В понедельник в секторе голубых фишек не сложилось единой динамики движения цен. Акции НЛМК (NLMK) подешевели на 2.1%, Новатэка (NVTK) – на 2.0%, Северстали (CHMF) и Лукойла (LKOH) – на 1.3%. Тем временем в плюсе закрылись Башнефть (BANE, +1.8%), АФК Система (AFKS, +1.7%), ММК (MAGN, +1.5%). Газпром (GAZP, +1.4%), ВТБ (VTBR, +1.3%). В то время как планы ФРС США в сфере денежной политики оказали поддержку глобальному рынку акций на прошедшей неделе, теперь внимание инвесторов смещается к вопросу взаимоотношений США и КНР в сфере торговли, а также к геополитическим рискам. Как следствие, неопределенность оказывает негативное влияние на спрос. С позиций технического анализа, движение вверх по индексу РТС приостановилось после приближения к психологически важному уровню 1400 пунктов.
Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 13.0%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 3.6%, Лензолото (LNZL) – на 3.3%. Тем временем акции МРСК Центра и Приволжья (MRKP) и МОЭСК (MSRS) подешевели на 11.8% и 7.1% соответственно из-за закрытия реестра «под дивиденды»
Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским наблюдается снижение.
Данные технического анализа указывают на возможность некоторого периода коррекции-консолидации в области ниже уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Высказывания представителей США (включая президента) позволяют предположить, что американская сторона сохранит жесткую позицию в отношении торговли с Китаем, что снижает вероятность скорого снижения торговых барьеров между двумя странами. Кроме того, фактором ухудшения внешнего фона стали геополитические риски, о которых напомнил Иран, заявивший о «закрытии дипломатического пути» разрешения конфликта с США после объявления последними новых санкций в отношении иранских лидеров.
На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение снижения по паре доллар-рубль на фоне ослабления доллара США к корзине мировых валют.
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