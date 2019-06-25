Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2755 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может встретить временную поддержку в районе 2750 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов для дальнейшего направленного движения.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать одновременная вечерняя публикация июньского значения индекса потребительского доверия в США и майской статистики по продажам новых домов в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.05%) и РТС (+0.88%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС заметно повысился под влиянием продолжившегося укрепления обменного курса отечественной валюты. В то же время рублевый индекс МосБиржи после умеренно позитивного открытия провел весь торговый день в состоянии консолидации. Его невнятная динамика была обусловлена смешанным состоянием внешнего фона.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Они продолжают удерживаться недалеко от достигнутых недавно долгосрочных максимумов. Уже состоявшееся закрытие дивидендных реестров во многих акциях пока не оказало на указанные индексы видимого негативного эффекта. Поэтому не исключено, что разгрузка среднесрочной перекупленности в них состоится в форме консолидации вблизи текущих уровней.

Конечно, в ближайшие дни и недели очень многое будет зависть от динамики нефтяных фьючерсов. Их текущее влияние на локальный рынок акций можно оценивать как нейтральное. Однако контракты на нефть сорта Brent имеют неплохие шансы на восстановление в район $70-$75 за баррель в случае сохранения текущей напряженности между США и Ираном.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 25 п. или около 1.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции Газпром (GAZP RM, +1.44%). Вероятно, вчерашние покупки в этих бумагах подстегнуло заявление замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзитные поставки трубопроводного газа через территорию Украины после 2019 года. Условием для этого является урегулирование споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Не секрет, что бумаги «Газпрома» в последние годы страдают от ухудшения внешнеполитических отношений. Однако в данном случае они могут получить весомую поддержку именно по «политической» линии. Несмотря на заметный вчерашний прирост, среднесрочная техническая картина в указанных акциях продолжает оставаться нейтральной. После завершения майской волны роста они уже в течение трех недель находятся в состоянии консолидации в диапазоне 224-238 руб.

Акции золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, +2.16%) и Polymetal (POLY RM, +2.23%) продолжают пользоваться спросом в связи с сильным месячным повышением мировых цен на желтый металл. Сегодня утром фьючерсы на золото в очередной раз обновили свой шестилетний максимум. Теперь они тестируют на прочность ближайшее сопротивление, расположенное в районе $1440 за тройскую унцию.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, +1.31%), ИнтерРао (IRAO RM, +2.57%), ММК (MAGN RM, +1.53%), Русгидро (HYDR RM, +1.93%), FIVE-гдр (FIVE RM, +1.36%), Аптеки 36и6 (APTK RM, +12.99).

Ожидаемая сильная просадка состоялась в бумагах НМТП (NMTP RM, —3.22%), МОЭСК (MSRS RM, —7.15%), МРСК СЗ (MRKZ RM, —3.18%). Вчера в указанных акциях состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2.

Отметим также сравнительную слабость бумаг Транснефть-ап (TRNFP RM, —0.92%). Они продолжают отыгрывать последствия загрязнения некондиционной нефтью сети магистральных трубопроводов «Дружба». В этой истории с самого начала было очень много неполной и неточной информации. Настоящий масштаб проблемы начинает выясняться лишь спустя достаточно длительное время. Вчера представитель белорусского оператора южной ветки нефтепровода заявил, что в течение ближайших 12 месяцев «Дружба» будет работать «вполсилы». Согласно текущим оценкам экспертов, для ее очистки потребуется не менее 8 месяцев.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.6%. Японский Nikkei225 просел на 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.