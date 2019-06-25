Учитывая близость экспирации, можно ожидать повышенной волатильности котировок нефти
Вчера российский рынок акций практически не изменился по Индексу Мосбиржи. Во многом это связано с сильным ростом рубля, утянувшим вниз акции большинства экспортеров.
Сегодня с утра внешний фон негативный: упали как американские фьючерсы, так и нефть. Ждем открытия рынка акций примерно в 0,3-процентном минусе. Однако время для открытия шортов еще не пришло, ситуация может измениться в лучшую сторону в любой момент.
Скорее всего, до итогов переговоров между лидерами США и Китая по вопросам взаимной торговли рынок акций, как российский, так и американский, будет находиться в боковике. Не исключено, что накануне встречи Трамп опять попытается надавить на своего китайского коллегу и сделает какие-то угрожающие заявления, которые могут негативно отразиться на рынке. Но эти возможные просадки вряд ли будут длительными.
После вчерашнего роста на 0,8%, пара доллар-рубль вошла в довольно широкий диапазон 61-64, где она торговалась в период с середины апреля по начало августа прошлого года, то есть до начала неоднократных попыток ввести новые антироссийские санкции. В принципе, на ближайшие дни этот диапазон будет актуальным.
Сегодня с утра внешний фон для рубля слабонегативный: доллар практические не меняется к основным валютам, а вот снижение нефти и американских фьючерсов вкупе со вчерашней перекупленностью рубля может способствовать ослаблению российской валюты примерно на 0,3%.
Если это так, то можно ждать небольшого отскока акций металлургов.
По-прежнему советуем проявлять повышенную осторожность с бумагами нефтянки, на которые будет действовать фактор ожидания слабой отчетности за второй квартал из-за загрязнения трубопровода «Дружба» и падения цен на нефть. Сегодня в ходе азиатских торгов нефть снизилась, но последние два часа наблюдается ее восстановление.
Учитывая близость экспирации, можно ожидать повышенной волатильности котировок нефти. В целом же мы ждем возвращения цен как минимум в район 70 долларов за баррель.
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