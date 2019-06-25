Высокая неопределенность вокруг результатов предстоящего саммита лидеров G-20 в конце недели и повышение напряженности в отношениях между США и Ираном настраивает инвесторов на мировых фондовых рынках занимать выжидательную позицию. На этом фоне сохраняется высокий спрос на защитные активы, в частности, золото.

Так, в ходе торгов вчера большинство глобальных индексов снижалось. Президент США Д. Трамп, как и планировал, ввел санкции в отношении Ирана, которые коснулись непосредственно президента Али Хаменеи и восьми высокопоставленных военных. Учитывая то, что инструменты экономического давления США на Иран практически исчерпаны, персональные санкции можно расценивать как символический ответный маневр на действия Исламской республики, но в тоже время это, вероятно, ограничит дипломатические возможности для урегулирования конфликта межу странами и тем самым повышает геополитическую напряженность, которая транслируется на мировые рынки.

Все же главной темой остается саммит G-20, который может стать важным моментом для будущих перспектив мировой экономики и торговли. Появилась информация, что Д. Трамп помимо встречи с лидером КНР Си Цзиньпином (может состояться в субботу) планирует также лично обсудить важные вопросы с В. Путиным, Р. Эрдоганом и принцем Саудовской Аравии, что еще больше добавляет вес возможным политическим решениям, которые будут приняты на саммите и их влиянию на мировые рынки.

Сегодня же инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Дж. Пауэлла в Нью-Йорке, которое будет посвящено перспективам и рискам для американской экономики. Фондовые рынки могут получить дополнительные сигналы касательно начала цикла снижения процентных ставок, что поддержит спрос на рисковые активы.

Что же касается российского рынка, то, по нашему мнению, индекс МосБиржи в отсутствие ярко выраженного негатива сегодня продолжит консолидироваться в диапазоне 2750-2780 пунктов. На фоне роста цен на золото (максимумы с мая 2013г – 1439 долл./унция) может продолжиться рост акций золотодобытчиков, а крепкий рубль создает спрос на акции компаний из внутренних секторов.



