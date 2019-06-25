По итогам торгов 24 июня индекс МосБиржи вырос на 0,05% до 2762,65 п., а РТС — на 0,88% до 1387,06 п. Эффект от смягчения риторики ЕЦБ и ФРС почти исчерпан, а позитивный исход переговоров лидеров КНР и Китая на саммите G20 ещё не очевиден. Соответственно, у российского рынка нет сильной идеи для дальнейшего бурного роста, но и поводов для снижения также нет. На глобальном рынке продолжается осторожное движение капитала в более высокодоходные активы, поскольку доходность безрисковых американских казначейских обязательств вряд ли удовлетворяет даже весьма осторожных инвесторов. Продолжающееся укрепление рубля не позволяет расти индексу МосБиржи, но вполне неплохо помогает индексу РТС. Крепкий рубль и небольшая просадка в нефти надавили на бумаги нефтяников: «ЛУКОЙЛ» (-1,27%), «Роснефть» (-0,63%). В банковском секторе крепкий рубль является позитивом: Сбербанк (+0,45%), «ВТБ» (+1,31%). Лидерами дня стали бумаги «ЛСР» (+2,61%), «Лента» (+2,6%), «Интер РАО» (+2,57%) и Polymetal (+2,23%). Стоит отметить, что бумаги компаний, производящих драгоценные металлы, пользуются повышенным спросом на фоне многолетних максимумов в золоте. Самыми слабыми оказались акции «Мечел» (-2,28%), «НЛМК» (-2,15%), привилегированные «Ленэнерго» (-2,09%) и «НОВАТЭК» (-2,03%). Активность существенно снизилась и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил лишь 30,592 млрд рублей.

Рубль остаётся в сфере внимания оптимистов благодаря своей высокой доходности, а также временных факторов. На текущей неделе осуществляются основные налоговые платежи, а также продолжается накопление средств для уплаты дивидендов. К тому же, рубль не был одинок. Укрепление CAD, NZD и AUD против доллара США составляло от 0,25% до 0,55%. Стоит также упомянут заявление премьер-министра Франции о том, что санкции против РФ это не что-то постоянное, а временное явление. Они могут быть отменены в любой момент. Конечно, в подобный сценарий пока сложно поверить, но, как минимум, об этом уже начали говорить в Европе. Поэтому маловероятные прогнозы по рублю становятся уже не столь маловероятными.

Торги в США завершились незначительным разнонаправленным изменением индексов. Д. Трамп объявляет о новых «жёстких» санкциях против Ирана, что напоминает рынку о высокой вероятности обыкновенной «горячей» войны. Собственно говоря, торговая война также ещё не завершилась. Делегации США и Китая проводят консультации перед саммитом G20, но утечек информации пока не было. Соответственно, у местных инвесторов был дефицит поводов для повышенной активности, тем более, что статистики в этот день также не было. FedEx (-2,69%) подаёт в суд на правительство США, которое предписывает блокировать любые пересылки в адрес Huawei, но компания с этим не согласна, так как это может привести к дополнительным расходам и несвойственным функциям. По итогам дня DJIA вырос на 0,03% до 26727,54 п., а S&P 500 снизился на 0,17% до 2945,35 п.

Торги в Азии проходили в негативном ключе. Китайские индексы оказались под сильным давлением на фоне распродаж банковских акций. Экономическое замедление может привести к росту банкротств в малом и среднем бизнесе, где уровень закредитованности достаточно высок. Японскому рынку мешала иена, которая укрепилась до 106,7 за доллар. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21155,83 п. (-0,61%), Hang Seng — 28127,45 п. (-1,35%), Shanghai Composite — 2961,93 п. (-1,54%).

Нефть продолжила снижаться, хотя США объявили о новых санкциях против Ирана. Впрочем, санкции — это далеко не боевые действия, поэтому прямой угрозы для рынка не несут. Новые американские меры касаются финансов руководства Исламской республики. Кроме того, Д. Трамп заявил, что потребители ближневосточной нефти должны сами обеспечивать безопасность своих судов, а не уповать на вмешательство сил США. Соответственно, риски немедленного конфликта заметно снизились, хотя золото в это пока не верит. Рост за последний месяц составляет уже 11,1%, а за год 12,8%. Впрочем, интерес к золоту также связан с тем, что на рынках растёт убеждённость в более мягкой политике ФРС, что отражается в падении доходностей по казначейским обязательствам США. К 9:00 мск Brent — $64,58 (-0,43%), WTI — $57,53 (-0,64%), золото — $1427 (+0,62%), медь — $5973,44 (+0,15%), никель — $12190(+0,41%).

Индекс доллара снижался на 0,09% до 95,89 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,993%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,14 (+0,01%), GBP-USD — $1,274 (+0,09%), USD-JPY – 107,02 (-0,26%0029.

Внешний фон перед стартом торгов слабо негативный. Рынки Азии преимущественно торгуются в минусе, нефть дешевеет, хотя в сырьевых валютах выраженной динамики нет. Соответственно, можно ожидать небольшой просадки индексов, но рубль вполне может продолжить укрепление на внутренних факторах в диапазон 62-62,5 за доллар.



