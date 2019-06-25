Рынок акций РФ в начале дня мало изменится на умеренно негативном внешнем фоне.

Рубль продолжит укрепляться против доллара на фоне слабости американской валюты на форексе.

ПРОГНОЗЫ

Данные технического анализа указывают на возможность некоторого периода коррекции-консолидации в области ниже уровня 1400 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма". Высказывания представителей США позволяют предположить, что американская сторона сохранит жесткую позицию в отношении торговли с Китаем, что снижает вероятность скорого снятия торговых барьеров между двумя странами, говорит он.

"Кроме того, фактором ухудшения внешнего фона стали геополитические риски, о которых напомнил Иран, заявивший о "закрытии дипломатического пути" разрешения конфликта с США после объявления последними новых санкций в отношении иранских лидеров. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно продолжение снижения доллара на фоне ослабления доллара США к корзине мировых валют", — оценил Старцев.

Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,05-62,95 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах в основном снизились — на 0,2-0,3% на фоне эскалации напряженности между США и Ираном.

В понедельник стало известно, что США ввели санкции в отношении высокопоставленного руководства Ирана и готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа в ответ на то, что Иран сбил американский беспилотный аппарат.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,2-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались — в пределах 1,3%, японский Nikkei 225 — на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,3%.

Стоимость нефти уменьшается на 0,4%, до 63,88 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1402 доллара против 1,1396 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в понедельник вырос по индексам на фоне сохранения спроса на рисковые активы, говорят трейдеры. Крепнущий рубль почти компенсировал рост рублевого индекса Мосбиржи, но добавил динамики росту долларового индекса РТС. К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,05% — до 2762,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 1387,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 43 копейки, до 62,60 рубля, евро — на 35 копеек, до 71,30 рубля, следует из данных Московской биржи.