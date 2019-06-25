Ведомости сообщают сегодня, что правительство и нефтяные компании договорились не продлевать соглашение о сдерживании внутренних цен на бензин и дизельное топливо на 2П19. Тем не менее рост цен должен быть ограничен инфляцией. Это решение вступит в силу с 1 июля.

Решение не продлевать ограничение цен связано с утвержденными ранее поправками к демпфирующей составляющей отрицательного акциза (также вступающими в силу с 1 июля). Напомним, что их результатом должно стать повышение компенсаций со стороны правительства нефтеперерабатывающим компаниям, которое должно быть достигнуто за счет более высоких компенсационных коэффициентов (75% для бензина, 70% для дизельного топлива против 60% первоначально) и более низких эталонных бенчмарков (-5 тыс руб./т для бензина, —4 тыс руб./т для дизеля).

Хотя мы не ожидаем увидеть реакцию акций на новость, мы отмечаем, что функционирование обновленного механизма отрицательного акциза во 2П19 и далее имеет решающее значение, поскольку неопределенность в регулировании нефтепереработки неблагоприятно в свете продолжающейся модернизации на российских нефтеперерабатывающих активах.

Пока не ясно, достигнет ли новая конфигурация механизма отрицательного акциза своей основной цели — поддержания умеренного темпа роста внутренних цен на моторные топлива путем обеспечения адекватных компенсаций для НПЗ — в условиях волатильности цен на нефть и при фиксированных эталонных бенчмарках.