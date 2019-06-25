Статистика в США увеличивает вероятность снижения ставки ФРС
Глобальные площадки находятся в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите большой двадцатки в Осаке. Накануне стало известно, что президент США Д. Трамп, скорее всего, встретится с китайским лидером в субботу, 29 июня.
Участники рынка с оптимизмом ждут данную встречу, а основные финансовые активы мало меняются в преддверии саммита G20. Так, индекс S&P500 по-прежнему сохраняется в районе исторических максимумов. Тем не менее, вероятность дальнейшей эскалации торговой войны после встречи Трампа и Си, на наш взгляд, все еще является повышенной, в том числе из-за сильных уровней американского фондового рынка, что позволяет президенту США занять более жесткую позицию по торговым переговорам. Отметим, что накануне американские представители сообщили, что не готовы идти на существенные компромиссы по вопросам торговых взаимоотношений с Китаем, что также ограничивает надежду на скорое заключение торговой сделки.
На фоне повышенной глобальной неопределенности цена на золото с начала июня выросла более чем на 11%.Кроме того, перспективы деловой активности в США вызывают вопросы на фоне публикации слабых данных по индексам производственной активности от региональных резервных банков. Так, вчера индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa оказался заметно хуже ожиданий (-12.1 vs —2.0).
Ранее мы отмечали, что слабые данные по американской экономике будут увеличивать вероятность снижения ключевой ставки ФРС в июле сразу на 50 бп. После вчерашних данных вероятность такого события, исходя из рынка фьючерсов, выросла до 40%. Кроме того, на фоне вероятного замедления экономики США и ожиданий снижения ключевой ставки американским регулятором пара EURUSD достигла уровней 1.14 впервые с середины марта.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190625/830101852.html