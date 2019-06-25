Глобальные площадки находятся в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите большой двадцатки в Осаке. Накануне стало известно, что президент США Д. Трамп, скорее всего, встретится с китайским лидером в субботу, 29 июня.

Участники рынка с оптимизмом ждут данную встречу, а основные финансовые активы мало меняются в преддверии саммита G20. Так, индекс S&P500 по-прежнему сохраняется в районе исторических максимумов. Тем не менее, вероятность дальнейшей эскалации торговой войны после встречи Трампа и Си, на наш взгляд, все еще является повышенной, в том числе из-за сильных уровней американского фондового рынка, что позволяет президенту США занять более жесткую позицию по торговым переговорам. Отметим, что накануне американские представители сообщили, что не готовы идти на существенные компромиссы по вопросам торговых взаимоотношений с Китаем, что также ограничивает надежду на скорое заключение торговой сделки.

На фоне повышенной глобальной неопределенности цена на золото с начала июня выросла более чем на 11%.Кроме того, перспективы деловой активности в США вызывают вопросы на фоне публикации слабых данных по индексам производственной активности от региональных резервных банков. Так, вчера индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa оказался заметно хуже ожиданий (-12.1 vs —2.0).

Ранее мы отмечали, что слабые данные по американской экономике будут увеличивать вероятность снижения ключевой ставки ФРС в июле сразу на 50 бп. После вчерашних данных вероятность такого события, исходя из рынка фьючерсов, выросла до 40%. Кроме того, на фоне вероятного замедления экономики США и ожиданий снижения ключевой ставки американским регулятором пара EURUSD достигла уровней 1.14 впервые с середины марта.