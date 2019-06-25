Несмотря на снижение нефтяных котировок, рынок ОФЗ вчера вырос
Ослабление рисков, связанных с эскалацией конфликта в Иране, привело к снижению нефтяных котировок. По итогам дня цены на нефть марки Brent опустились на 1% до 64,6 долл./барр. Однако это снижение не оказало влияния на рубль, который укреплялся на протяжении всей торговой сессии. Рынок ОФЗ вчера рос, большинство выпусков на среднем и дальнем участках кривой прибавило 0,2–0,4% от номинала, доходность упала на 4–10 б.п. Торговая активность оказалась ниже, чем на прошлой неделе, оборот не дотянул до 29 млрд руб. Наибольший объем сделок был в семилетних ОФЗ 26226, чуть выше 10 млрд руб., то есть порядка 36% от дневного оборота, а также в десятилетних ОФЗ 26224 (около 9 млрд руб.). Последний выпуск продемонстрировал уверенный рост, его доходность снизилась на 16 б.п. до 7,43% – ниже знакового уровня 7,5%. Также следует отметить, что вчера заметно поднялись котировки самых длинных, 20-летних ОФЗ 26230. Доходность и этой бумаги закрепилась ниже 7,6%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190625/830101910.html