В начале новой недели значительных изменений на рынке однодневных ставок не произошло. Банки продолжили поддерживать остатки средств на корсчетах на высоком уровне, накапливая достаточный запас свободных резервов перед тем, как начнется период крупных налоговых выплат. За период со среды в систему через бюджетный канал поступило 245 млрд руб., однако учитывая, как сильно банки отстали от своего стандартного графика в первые две недели периода усреднения, спрос на инструменты рефинансирования с Казначейством остается высоким. Вчера банки нарастили свою задолженность по операциям однодневного репо с Казначейством до 394 млрд руб. (+138 млрд руб.), чтобы компенсировать отток, связанный с погашением задолженности по месячному репо с Казначейством. Кроме того, банки выбрали весь лимит в размере 200 млрд руб. на аукционе недельно репо с Казначейством, расчеты по которому будут проводиться сегодня. Однодневные ставки по итогам понедельника практически не изменились. Средневзвешенная ставка овернайт на межбанке составила 7,41%, тогда как средневзвешенное значение ставки однодневного валютного свопа опустилось на 4 бп, до 7,57%.

Сегодня компании платят НДС и НДПИ, в результате чего, по нашим оценкам, из системы в бюджет может быть абсорбировано до 700 млрд руб. ликвидности. В то же время остатки средств банков на корсчетах составляют около 3,0 трлн руб., что, как мы полагаем, удержит RUONIA ниже уровня ключевой ставки. Кроме того, сегодня ЦБ РФ проведет аукцион недельных депозитов, и если лимит будет повышен, банки могут на этой неделе увеличить объем размещенных на депозитах средств. Если это произойдет, снижение ставок может быть медленным, поскольку обычно отток бюджетных средств сменяется притоком после окончания периода налоговых выплат.

В других ставках изменения носили ограниченный характер. 3-месячная MosPrime оставалась без изменений на уровне 8,03%, тогда как ставки процентных свопов снизились на умеренные 2 бп. Кривая NDF/кросс-валютных свопов в целом не изменилась, лишь длинные ставки повысились до 6,60% (+10 бп).



