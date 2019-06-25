Котировки продолжают находиться в среднесрочном флэте 391-445 руб. с промежуточным уровнем 408 руб., от которого сейчас наблюдается восходящий отскок. Ближайшим серьезным сопротивлением выступает верхняя граница боковика (445 руб.). Подъема выше данной отметки, на мой взгляд, в перспективе недели не ожидается.

Индикаторы тренда подтверждают боковик. Сигнал на покупку по MACD (пересечение линий) можно рассматривать только в качестве краткосрочного фактора роста. RSI демонстрирует нейтральные настроения, что логично, поскольку цена находится в середине флэта (391-445 руб.).

Пробой наверх 425,5 руб. может подтвердить последующий рост (оценочно не выше 435-445 руб.). Несколько менее вероятным является негативный сценарий: пробой вниз поддержки 408 руб. с ближайшими потенциальными остановками 397 и 391 руб.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Восходящий канал (оранжевые линии) с текущим диапазоном 404-452 руб. остается актуальным, хотя долгосрочный восходящий тренд проглядывается только на месячном графике. Перепроданность согласно стохастику на недельном таймфрейме увеличивает вероятность продолжить подъем, но более стабильный осциллятор RSI говорит об отсутствии инициативы в бумагах.

Трендовые индикаторы на недельном графике подтверждают продолжительное торможение цены, которое выражается в полугодовой консолидации в диапазоне 391-445 руб. (зеленые линии).

В случае преодоления 450 руб. первой зоной сопротивления может стать 475-488 руб. При этом закрепление ниже поддержки 391 руб. потенциально выступит предвестником долгосрочного боковика или смены тренда. Однако сценарий роста выглядит приоритетнее.

Уровни поддержки: 408 / 397 / 391 / 381,5 / 374,5

Уровни сопротивления: 425,5 / 445 / 449 / 475 / 488