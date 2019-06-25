Волатильность на рынке ОФЗ вчера снизилась. На фоне укрепления рубля рынок открылся снижением доходностей на 2–5 бп и оставался на этих уровнях почти без изменений до самого закрытия. Лучше других выглядел ОФЗ-26217 (YTM 7,17%), снизившийся в доходности на 7 бп. В то же время ОФЗ-26215 (YTM 7,33%) отстал от рынка, закрывшись выше в доходности на 1 бп. Реальная доходность инфляционного линкера ОФЗ-52001 (YTM 3,38%) выросла на 2 бп. Объем торгов на МосБирже составил 29,9 млрд руб., примерно на 3 млрд руб. меньше среднего уровня за последний месяц. Более трети всего дневного оборота – 10,4 млрд руб. – пришлось на ОФЗ-26226 (YTM 7,41%). Локальные облигации других развивающихся стран двигались разнонаправленно. Так, если 10-летние бумаги Турции снизились в доходности на 17 бп, аналогичные выпуски ЮАР закрылись выше в доходности на 5 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры предстоящих первичных аукционов. Учитывая по-прежнему хороший аппетит инвесторов к долгу развивающихся стран в целом и рынку ОФЗ в частности, мы полагаем, что Минфин вновь отдаст предпочтение относительно более длинным бумагам. Поэтому мы не удивились бы, увидев среди предложенных выпусков ОФЗ-26230 (который Минфин размещал на прошлой неделе) или следующий за ним по дюрации выпуск ОФЗ-26225 (YTM 7,52%). При этом мы полагаем, что Минфин продолжит практику проведения аукционов с фиксированным лимитом размещения, учитывая, что для выполнения годового плана до конца года ему нужно еженедельно привлекать всего 25–30 млрд руб. Кроме того, как недавно заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, одна из главных задач министерства на второе полугодие заключается в том, чтобы не допустить ситуацию, когда из-за перевыполнения плана заимствований Минфин не сможет выйти на рынок с новым предложением.