Внешнеэкономическая и внешнеполитическая ситуация сейчас такова, что все вдруг отвернулись и от нефти, и от акций и устремили свои взгляды на золото, которое за последние дни вдруг превратилось из гадкого утенка финансового рынка в красивого и мощного инвестиционного лебедя. Способствовали этому резкое ослабление доллара против корзины мировых валют и усиление напряженности в отношениях между США и Ираном. И все мировое инвестиционное сообщество теперь только и говорит о золоте. Естественно, что такой хайп в котировках золота весьма и весьма положительно сказывается и на цене акций золотодобывающих компаний и прежде всего Newmont Goldcorp (NEM, +2,53%), которые с начала июня выросли в цене уже более чем на 20%.

Ну, а в целом же вчерашние торги прошли так, как и прогнозировали многие аналитики — достаточно тихо и мирно. Значения всех основных индексов «терлись» вблизи нулевых отметок, а во второй половине основной торговой сессии даже попытались сходить вниз. Главным поводом для усиления продаж стал указ Президента Трампа о создании системы раскрытия ценообразования услуг в лечебных заведениях. Как считает Трамп, это будет способствовать более прозрачному ценообразованию, что в итоге скажется положительно в сторону уменьшения на ценах медицинского обслуживания. Саму систему будут разрабатывать долго, и как она в итоге скажется на ценах, еще не известно, но вчера эта информация имела явно негативный характер и стала одной из причин того, что акции медицинских компаний пострадали больше всего, снизившись в среднем по итогам дня более чем на полпроцента.

Дровишек в огонь, разгоревшийся в медицинском сегменте, подбросил и Bristol-Myers Squibb (BMY, —7,42%), который сообщил, что ради заключения сделки с Celgene (CELG, —5,50%) компания готова продать одно из самых прибыльных лекарств Otezla (лечение псориаза), у которого, как считают аналитики, еще 10 лет прибыльных продаж. Кроме того, явно негативно участниками рынка была воспринята информация о закрытии сделки по поглощению между этими компаниями с сентября 2019 года на конец 2019 года или даже на начало 2020 года.

Ожидания рынка 25 июня

Рынок опять перешел в стадию ожидания — ожидания встречи Президента Трампа и Председателя Си в Осаке. И единственное отличие текущей ситуации от ситуации, складывающейся в начале прошлой недели перед заседанием FOMC ФРС США, так это то, что индексы сейчас находятся на гораздо более высоких уровнях и им есть куда отсюда падать. Может быть локально и не сильно, но все же падать. И поэтому, не найдя нужных доводов для продолжения текущего роста, участники рынка начали потихонечку распродавать все ненужное. К счастью, ключевое слово в предыдущей фразе — ПОТИХОНЕЧКУ. На самом деле, особо продавать никто пока ничего не хочет и поэтому всех устраивает текущее «соскальзывание» индексов на несколько десятых процента. Судя по настроениям с утра, сегодня нас ждет картина, аналогичная вчерашней. Ну, может негатива чуть больше (но пока, к счастью, не намного!), и охватил он фактически все основные мировые площадки. Активнее всего распродажа прошла на азиатских рынках, где снижение достигало 1%. В Европе пыл медведей уже гораздо ниже. Здесь все основные индексы хоть и торгуются в красной зоне, но максимальное снижение, наблюдающееся в Испании не превышает 0,5%.

Фьючерсы на основные американские индексы также находятся на негативной территории. Но слишком уж сильно отрываться от нулевых отметок они не спешат, и поэтому общее снижение пока не превышает 0,3%. Если больше негатива сегодня не появится, то скорее всего начало торгов пройдет на красной территории, но затем в ходе основной торговой сессии будут попытки вернуться в зеленую зону и вполне возможно, что в конце концов это удастся сделать.

Из наиболее интересных событий сегодняшнего дня стоит отметить выход квартальной отчетности компании — одного из безусловных лидеров полупроводниковой промышленности — Micron Technology (MU). То, что компания хорошо работает, никто не сомневается. Но сегодня главное, на что будут все обращать внимание, так это на прогнозы продаж чипов во второй половине этого года и в начале года следующего. А это очень важно, поскольку тот же Micron очень плотно завязан на китайский Huawei, который уже сообщил о сокращении продаж своих смартфонов по крайней мере на 2 млрд долларов.