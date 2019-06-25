Сегодня банки платят основные налоги за май (НДС, НДПИ, акцизы) – по нашим расчетам, их объем составит 800 млрд руб. Уже 28 июня предстоят выплаты налога на прибыль, объем которых будет сезонно высоким — 590 млрд руб., (для сравнения, в апреле он составил 446 млрд руб.). Отметим, что для ставок МБК этот период может оказаться довольно стрессовым, учитывая, что уже в прошлый налоговый период возникла премия к ключевой (см. график), и что в этом месяце спрос на ликвидность повысится из-за большего объема налогов.

Негативное влияние от активных размещений ОФЗ постепенно сходит на нет: если в апреле чистый отток за счет этого фактора составил 339 млрд руб., в мае — снизился до 80 млрд руб., а по итогам июня — может упасть до 50 млрд руб. Это сдержит увеличение суммарного оттока ликвидности из системы с начала года (см. график справа), однако для того, чтобы он постепенно вышел хотя бы в ноль, необходима поддержка со стороны бюджетных расходов, а они пока (судя по данным отчетов об исполнении бюджета) находятся на низком уровне (из-за того, что отчисления по майским указам долго идут до финальных бюджетополучателей). По нашим оценкам, в ближайшие месяцы профицит бюджета сохранится вблизи текущих высоких уровней (~300 млрд руб./мес. в среднем за июнь-ноябрь), что при прочих равных будет лишь немного ниже среднего объема интервенций за этот же период, 340 млрд руб./мес. (при сохранении текущих рублевых цен на нефть). В связи с этим, по нашим оценкам, совокупный отток ликвидности с начала года сменится притоком лишь в 4 кв. 2019 г.

Отметим, что существенную поддержку рублевой ликвидности могли бы оказать инвестиционные траты ФНБ внутри страны (ранее, А. Силуанов допускал, что по достижении ликвидной части фонда 7% ВВП – это уже фактически произошло – часть этих средств может быть использована на внутрироссийские проекты). Впрочем, пока конкретных сроков Минфин не указал, и это может стать историей уже следующего года.