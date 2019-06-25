В лидерах роста к середине дня пребывали акции Polymetal (+2,11%) и бумаги Аэрофлота (+1,30%). В лидерах падения были котировки ТГК-1 (-3,86%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,60%).

С технической точки зрения акции Polymetal во вторник обновили максимум с мая 2017 года и, судя по всему, не собираются останавливаться. Показания недельного графика позитивны – ADX указывает на сильный восходящий тренд, который может прерваться разве что на коррекцию. При закреплении бумаг выше максимума текущего года (778 руб) стоит ждать движения в район 819,50-820 руб – пикам 2017 года. Неспособность удержать 778 руб может спровоцировать коррекцию в район 755 руб.