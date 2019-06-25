Сегодня алмазодобывающая компания «Алроса» утвердила новую редакцию дивидендной политики. Изменения коснулись коэффициента дивидендных выплат. Как и ранее, ключевой показатель для нормы выплаты дивидендов – «Чистый долг/EBITDA». Если он менее 0x, то на дивиденды направляется более 100% свободного денежного потока (FCF). Если показатель в диапазоне 1x-1,5x, то на дивиденды будет направлено 50-70% FCF. Изменения коснулись диапазона показателя 0x-1x. Ранее в данном диапазоне выплачивалось 70-100% FCF. В новой редакции диапазон был разбит на две части. Если «Чистый долг/EBITDA» от 0x до 0,5x (не включая 0,5x), то на дивиденды будет направлено 100% FCF, а если диапазон соответствует 0,5x-1x (не включая 1x), то 70-100% FCF. Таким образом, компания сделала дивидендную политику еще более прозрачной для инвесторов. Как и прежде, дивиденды будут выплачиваться на ежеквартальной основе. Для участия в ближайших полугодовых дивидендах акции «Алросы» необходимо купить до 11 июля. Дивидендная доходность составит около 4,6%, а объем дивидендных выплат – 100% FCF при показателе «Чистый долг/EBITDA» равном 0,2х.

Несмотря на то, что годовая дивидендная доходность акций «Алросы» составляет порядка 10%, фундаментально компания проводит не лучший год. Продажи алмазов за первые 5 месяцев 2019 года составили $1,6 млрд против $2,3 млрд за аналогичный период годом ранее. Это – худший старт за последние 4 года. Кроме того, давление на экспортоориентированную компанию продолжит оказывать укрепление рубля: во II полугодии 2019 года средневзвешенный курс рубля может оказаться ниже, чем в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, акции компании могут использоваться для диверсификации портфеля в связи с высокой дивидендной доходностью, однако не следует ожидать их роста выше 100 руб. за акцию в среднесрочной перспективе.



