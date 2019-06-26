Российский рынок акций во вторник закрылся на отрицательной территории. Под давлением было большинство голубых фишек за исключением Лукойла и акций компаний стальной отрасли.

Наибольшие потери понес сектор электроэнергетики, который корректируется после мощного роста последних недель. Отраслевой индекс упал на 2,07%. Падение возглавили бумаги Россетей (-5,19%) и Интер РАО (-4,51%). Оба инструмента ранее существенно выросли, так что с технической точки зрения откат выглядит вполне естественным явлением.

Если по акциям Россетей у нас весьма сдержанный взгляд на дальнейшие перспективы, то по бумагам Интер РАО волна снижения может быть поводом для накопления длинных позиций. Долгосрочный фундаментальный взгляд на этот актив остается положительным. Два важных уровня поддержки в акциях Интер РАО проходят около 4,75 руб. и 4,55 руб. Вчера также появилось сообщение о том, что генеральный директор компании Борис Ковальчук снизил свою долю в компании до 0% с 0,1523%. Однако предположу, что это обусловлено тем, что компания предложит новую мотивационную программу для топ-менеджмента с вариантом выплаты вознаграждений или их части акциями.

На фоне укрепления рубля лучше остальных себя чувствуют акции Аэрофлота. Расходы компании тесно связаны с иностранными валютами, в том числе и топливные издержки, поэтому крепкий рубль создает ожидания их снижения и позитивно сказывается на бумагах компании. В краткосрочной перспективе еще возможен подъем к 104-105 руб.

Масштаб коррекции на российском рынке в целом пока еще совсем незначительный. Падение вторника проходило параллельно с распродажами на большинстве развивающихся площадок, то есть не является исключительно российской историей. В это же время и рубль прекратил свое укрепление. По индексу МосБиржи в качестве ближайшей области поддержки можно выделить лишь район 2660-2670 п. Причин для нового мощного импульса роста сегодня пока не наблюдается.

Поддержка нашему рынку может быть оказана лишь со стороны нефтяного фактора – фьючерсы Brent с утра растут примерно на 1%.

Участники торгов за океаном тем временем не находят поводов для продолжения роста. Достигнув новых исторических максимумов, покупатели перешли в режим ожидания, что в условиях перекупленности способствует постепенному сползанию индекса S&P 500.

Вышедшая в США экономическая статистика была неоднозначной, однако продажи новых домов продемонстрировали неожиданное резкое снижение, как и индекс доверия потребителей. Но участники американского рынка уже без особого энтузиазма реагируют на негативные данные, которые еще недавно воспринимались как свидетельство высоких шансов на снижение ставки ФРС.

Дело в том, что ключевая тема, от которой зависит динамика мировых фондовых площадок, сейчас связана с предстоящими переговорами глав США и КНР по вопросу торговых отношений. Данный фактор является центральным событием, при этом по-прежнему сохраняется высокая степень неопределенности по поводу итогов встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Скорее всего, переговоры пройдут 29 июня. При негативном исходе рыночные настроения могут очень резко поменяться в худшую сторону, что в первую очередь может отразиться на динамике индексов развивающихся стран, а также цен на сырьевые товары.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,08%, нефть Brent в плюсе на 1,08%

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.