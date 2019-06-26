Вчера преобладала отрицательная динамика. Большинство акций закрылись в красной зоне. Лидерами роста вновь стали акции Мультисистема (+18,82%) и Аптеки 36,6 (+19,00%). Лидерами снижения стали акции Россетей (-5,19%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,50-63,00.

Появились сигналы по предстоящим событиям. В американском СМИ вышел прогноз по итогам встречи лидеров США и Китая: переговоры закончатся лишь намерениями продолжить работу над торговым соглашением. Однако, по мнению агентства, торговая война не разгорится с новой силой, поскольку новые пошлины будут отложены. Это, скорее, негативный сигнал для рынков. Топливо для ралли заканчивается, а новые драйверы не поспевают. Техническая картина в США складывается в пользу коррекции, российский рынок, вероятнее всего, последует за внешним фоном.

Polymetal (+2,63%) не исключает выплаты спецдивиденда. Рост цен на драгоценные металлы может привести к увеличению EBITDA на 35-40%, что приведет к снижению долговой нагрузки ниже 1,5х EBITDA, и, таким образом, появится возможность выплаты дополнительного дивиденда. Это позитивная новость, однако, на наш взгляд, имеет слабое влияние на котировки. Размер и текущая доходность, а также вероятность дивиденда компания не обозначила. Мы полагаем, что котировки в значительной степени отыграли рост цен на металлы. Вчера американский инвестбанк дал новый прогноз цен на серебро: рост не превысит 7% к текущему уровню, что слабопозитивно для Polymetal.

Ожидаю снижение в пределах 1%. Поводом является отрицательная динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2710-2750 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,00-63,00.