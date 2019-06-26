Американские биржевые площадки во вторник закрылись с потерями на фоне опасений инвесторов в отношении снижения ставки в июле.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,95%, закрывшись на отметке 2917,38 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,67%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,51%. Индекс развивающихся рынков MSCI отступил на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта, до 1,99%.

Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, глава ФРС Джером Пауэлл сделал акцент на возросших рисках для экономики США, отметив, что центробанк все еще ждет приближения инфляции к целевому показателю в 2%, однако, по мнению регулятора, на это может потребоваться больше времени, чем ожидалось ранее. Незадолго до выступления Пауэлла президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью Bloomberg подчеркнул, что Федрезерву не стоит снижать ставки на 0.5% на своем следующем заседании в конце июля, аргументируя свой подход низкой инфляцией и неопределенностью в отношении экономических перспектив.

Рынки негативно отреагировали на выступление председателя ФРС, поскольку не увидели в его речи сигналов на скорое снижение ставки. Сейчас основными рисками для заокеанского рынка акций являются итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 и грядущий сезон отчетов американских компаний, который может преподнести весьма неприятные сюрпризы.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,62%, закрывшись на отметке $65,83. Игроки позитивно отреагировали на вышедшие цифры от Американского института нефти, согласно которым недельные запасы "черного золота" в Соединенных Штатах упали на 7.55 миллионов баррелей. Однако на пути дальнейшего восхождения цены фьючерсного контракта Brent стоит уровень $66.

Сегодня рынки будут ждать данных от Минэнерго США, которые зачастую не совпадают со статистикой от API.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.31%, закрывшись на отметке 2753,96 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2735 п. и 2718 п. Сопротивление находится на уровне 2760 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133800 п. и 132600 п. Сопротивления — 135500 и 136700 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,83, потеряв 0.38% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63 и 63.20.