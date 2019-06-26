В настоящий момент фьючерсы на ведущие фондовые индексы США торгуются без изменений после вчерашнего негатива, когда S&P 500 просел на 0,95%, промышленный Доу Джонс – на 0,67%, а сводный индекс Nasdaq – провалился на 1,51%.

Рынок находится в ожидании переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которые пройдут позже на этой неделе. Текущий уровень S&P 500 за последние 12 месяцев брал трижды, образовав фигуру, которую технические аналитики называют «чашка с ручкой». Считается, что в конечном итоге цена должна пробить верхнюю линию сопротивления, но это не похоже на то, что произошло во вторник.

Джером Пауэлл в своей вчерашней речи перед Советом по международным отношениям охладил оптимизм инвесторов, напомнив, что накачивать экономику деньгами ещё рано: «Многие члены Федерального комитета по открытым рынкам отметили, что увеличился запрос на более мягкую [монетарную] политику. Но в то же время мы понимаем, что эта политика не может идти на поводу у отдельных показателей и краткосрочных перемен в рыночных ожиданиях». Риски эти всё те же: торговые неопределённости и опасения относительно роста глобальной экономики. При этом для понижения ставки в мае – со слов главы ФРС – этих рисков не было достаточно.

Повторив, что Федрезерв принимает решения без оглядки на текущую политическую конъюнктуру, Пауэлл в очередной раз вошёл в противоречие с Дональдом Трампом, который в своём твиттер-блоге регулярно настаивает на решительном смягчении денежно-кредитной политики. Нельзя не отметить, что американский президент пишет о рекордном уровне S&P 500 как о своей заслуге.

Индекс доллара DXY, составляемый как курс американской валюты к корзине шести денежных единиц (евро, фунт, иена, канадский доллар, швейцарский франк и шведская крона), остановил падение на отметке 96,0 пункта и начал понемногу подниматься на комментариях Пауэлла. Что плохо для фондовых индексов, то хорошо для доллара.

Макроэкономическая статистика сегодня – это майские данные по базовым заказам на товары длительного пользования. Уже три месяца индекс незначительно, но снижается, отражая опасения бизнеса о перспективах производственной активности.

Квартальную отчётность обнародуют три компании из S&P 500, в частности производитель продуктов питания General Mills.