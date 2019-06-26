Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом около 0.2%, вблизи отметки 2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770, 2780 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи получит поддержку в связи с утренним ростом стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании поступления новых внешних сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация майской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15.30 МСК). Кроме того, в 17.30 МСК будут опубликованы еженедельные данные от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.31%) и РТС (-0.45%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Внутри дня они демонстрировали более глубокую просадку. Однако вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке позволило локальному рынку акций отыграть часть своих потерь. С технической точки зрения мы наблюдали отступление индексов МосБиржи и РТС от недавних долгосрочных максимумов. Однако это отступление пока носит достаточно сдержанный характер. Иными словами, указанные индексы разгружают накопившуюся перекупленность не в виде резкого отката, а в форме консолидации.

Среди значимых внешних событий стоило отметить лишь возрастающую напряженность между Ираном и США, что вполне способно стать катализатором для дальнейшего среднесрочного повышения нефтяных котировок. Представитель иранского МИД заявил, что в результате введения санкций со стороны США против аятоллы Али Хаменеи дипломатический путь между Тегераном и Вашингтоном оказался закрыт. В то же время госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что давление на Иран продолжится до того момента, пока Тегеран не сядет за стол переговоров.

К слову, указанный фактор оказывает влияние не только на стоимость углеводородного сырья. В контрактах на золото также наблюдается среднесрочное восходящее движение. Вчера фьючерсы на желтый металл в очередной раз обновили свой шестилетний максимум. Они ненадолго превысили ценовой уровень $1440 за тройскую унцию.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 29 п. или около 2.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением вчера выделились ликвидные представители электроэнергетического сектора: ИнтерРао (IRAO RM, —4.51%), Россети-ао (RSTI RM, —5.19%), Россети-ап (RSTIP RM, —4.09%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —2.39%), ТГК-1 (TGKA RM, —4.29%). В целом все указанные бумаги до недавних пор выглядели явно перекупленными в среднесрочном временном периоде. Поэтому их вчерашнее падение носило коррекционный характер. Это относится и к бумагам ТГК-1, в которых состоялся дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2.

Дополнительным поводом для распродажи в бумагах ИнтерРао послужило сообщение о том, что генеральный директор и председатель правления эмитента Борис Ковальчук полностью продал принадлежавший ему пакет акций компании. Ранее ему принадлежало около 0.15% бумаг ИнтерРао. Впрочем, в обозримом будущем он вновь может стать акционером. В настоящее время ИнтерРао разрабатывает новую стратегию. Входящая в нее мотивационная программа менеджмента предположительно будет включать в себя вариант выплаты вознаграждений акциями компании.

Среди голубых фишек заметно лучше рынка торговались бумаги нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, +0.75%). Их поддерживает продолжающаяся программа выкупа акций эмитента на открытом рынке. С августа 2018 года компания Лукойл приобрела уже около 4.83% собственных бумаг.

Обратим внимание на вчерашний рост стоимости акций Аэрофлот (AFLT RM, +1.06%). Указанные бумаги сумели закрепиться выше важного психологического и технического ценового уровня 100 руб. Это случилось на фоне выхода ряда корпоративных новостей эмитента. Вчера акционеры компании одобрили выплату годовых дивидендов в размере 2.6877 руб. на акцию, что составляет около 2.7% от цены закрытия указанных бумаг. Кроме того, стало известно, что Группа «Аэрофлот» увеличила объемы перевозки пассажиров на 12.0% в мае и на 14.6% с начала текущего года.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги НЛМК (NLMK RM, +1.76%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.39%), Северсталь (CHMF RM, +1.14%), ММК (MAGN RM, +0.83%), Polymetal (POLY RM, +2.63%), Аптеки 36и6 (APTK RM, +19.00%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним приростом подорожали на 1.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 просел на 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением.