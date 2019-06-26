Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть перешли к уверенному росту, а сигналы с мировых фондовых в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,6-1,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Продажи на рынке ускорились после выступлений представителей ФРС и, в частности, ее главы Джерома Пауэлла, которые дали понять, что центробанк не должен реагировать на краткосрочные изменения настроений на рынках. Такие комментарии заставили инвесторов пересмотреть ожидания в отношении снижения процентных ставок в июле – теперь более высокой представляется вероятность их сокращения на 25 базисных пунктов вместо 50 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром почти не изменяет позиций.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3% вслед за негативной динамикой американских площадок.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,5%. На биржах Китая индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Давление на рынки оказывают сообщения СМИ о том, что США не пойдут ни на какие уступки в вопросе пошлин для возобновления торговых переговоров. Предполагается, что встреча Трампа и Си в рамках Большой двадцатки состоится в воскресенье.

Нефтяные фьючерсы утром растут на 1,5-2% во главе с ценами WTI. Котировки Brent поднялись выше 65 долл, а WTI преодолели 59 долл, приостановив повышение у сопротивления 59,25 долл. Поддержку настроениям оказывает отчет Американского института нефти, который накануне показал падение запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 7,5 млн баррелей, а бензина – на 3,2 млн баррелей – позитивный для котировок сигнал. В среду инвесторы будут ждать подтверждения данной динамики от отчета Минэнерго США.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника умеренным снижением. Рублевый индикатор опустился ниже поддержки 2760 пунктов, в связи с чем рискует продолжить снижение к 2720 пунктам (район средней полосы Боллинджера дневного графика). Индекс РТС удержался выше поддержки 1375 пунктов – ее пробитие может направить индикатор к 1360 пунктам. В целом оба индекса еще обладают некоторым потенциалом краткосрочного снижения.

Рубль при этом ослаб к доллару и евро, отступив от района недавно достигнутых максимумов года. Пара доллар/рубль отскочила наверх от отметки 62,50 руб, но осталась ниже 63 руб. Пара евро/рубль держалась в районе 71,50 руб. Обе валюты в ближайшие дни еще вполне могут пойти на обновление минимумов в паре с рублем. Поддержку доллару, однако, будет оказывать некоторое ужесточение риторики в комментариях представителей ФРС.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс, получив поддержку от уверенного роста нефтяных цен, которые, однако, пока остаются ниже краткосрочных сопротивлений. Умеренный пессимизм на зарубежных фондовых площадках может обойти биржи РФ стороной, хотя некоторый потенциал краткосрочной коррекции у отечественных индексов еще остается – он будет реализован, если в течение дня не поступит новых драйверов для восходящего движения.