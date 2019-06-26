По итогам торгов 25 июня индекс МосБиржи снизился на 0,31% до 2753,96 п., а РТС — на 0,45% до 1380,87 п. Всё началось с падения азиатских рынков на фоне растущей неопределённости по поводу итогов переговоров глав США и КНР в рамках саммита G20. В финансовой прессе пишут, что Д. Трамп будет доволен любым исходом встречи с Си Цзиньпинем. Учитывая вал противоречий между двумя странами и реальные задачи Д. Трампа по возвращению американских производств на родину, вероятность дальнейшей эскалации торговой войны остаётся высокой. Естественно, что в нефти также растут риски глобального замедления экономики и связанного с ним падения спроса на энергоносители. У российского рынка есть и локальная проблема, которая выражается в череде дивидендных отсечек. Из крупных эмитентов ещё остаётся «Газпром» (-0,12%), который удерживается от снижения. Бумаги «Аэрофлот» дорожали на 1,06%, игнорируя пессимизм рынка, за счёт статистики роста перевозки пассажиров на 14,6% за январь-май. В лидерах снижения оказались бумаги «Россети» (-5,19%), «Интер РАО» (-4,51%), «ТГК-1» (-4,23%) и «ФСК ЕЭС» (-2,39%). Пессимизм в бумагах «Интер РАО» можно связать с новостями о том, что генеральный директор компании снизил свои вложения в акции до нуля. В лидерах дня были бумаги Polymetal (+2,62%) на фоне дорожающих драгоценных металлов. Активность немного выросла и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 34,638 млрд рублей.

Рубль не смог удержать свои завоёванные позиции, хотя в первой половине укреплялся в моменте до 62,497 за доллар. Частично этому мешала нефть, но и тенденции на глобальном рынке, где ослабли аппетиты к риску. Минфин также внёс лепту в создание неуверенности, так как объёмы размещений в июне заметно снизились. На среду 26 июня ведомство планирует предложить инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26228 в с погашением 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд рублей. При столь малом предложении покупателям будет сложно получить более выгодные доходности. Впрочем, шансы на возобновление тенденции к укреплению рубля сохраняются благодаря всё ещё высокой доходности и сильным фундаментальным параметрам.

Торги в США завершились снижением индексов. Председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил о том, что политика регулятора не должна чрезмерно реагировать на отдельную статистику или краткосрочные изменения ожиданий. Президент ФРБ Сент-Луиса вновь сообщил, что считает снижение ставки на 25 базисных пунктов мудрой подстраховкой, хотя смягчение на 50 базисных пунктов было бы чрезмерным. Реакция рынка на эти заявления была негативной, так как надежды на смягчение уже этим летом начали снижаться. Статистика как всегда оказалась противоречивой. Рост стоимости жилья в США ускорился до 5,2% в апреле с 4,9% в марте. Индекс потребительского доверия от Conference Board упал в июне до 121,5 п. с 131,3 п. Продажи нового жилья в мае упали на 7,8%. Похоже, что надежды на ФРС остаются чрезмерными, а регулятор готов будет снижать ставку лишь при более чётких признаках надвигающейся рецессии. Беспокойство на рынке также вызывает предстоящая встреча Д. Трампа и Си Цзиньпиня в рамках саммита G20. Утечек информации о предварительных соглашениях пока нет, но на рынке надеются как минимум на перемирие и возобновление переговоров. И немного о корпоративных событиях. AbbVie Inc. (-16,25%) согласилась купить Allergan PLC (+25,36%) за $63 млрд. По итогам дня DJIA снизился на 0,67% до 26548,22 п., а S&P 500 на 0,95% до 2917,38 п.

Заявления представителей ФРС остудили особо рьяных оптимистов в Азии. Как минимум ФРС продолжит оценивать ситуацию и придерживаться осторожного подхода к изменениям в денежной политике. Соответственно, все надежды устремлены на саммит G20, от которого ждут возобновления прямых переговоров США и КНР, а также перемирия в тарифной войне. Резервный банк Новой Зеландии сохранил ключевую ставку на уровне 1,5%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21051,65 п. (-0,67%), Hang Seng — 28207,51 п. (+0,08%), Shanghai Composite — 2972,14 п. (-0,33%).

Нефть возобновила рост, чему способствовали данные из США. Согласно информации API, на неделе, завершившейся 21 июня, коммерческие запасы нефти в США снизились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,2 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 0,16 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидают сокращение запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также падение запасов бензина и дистиллятов по 1,1 млн баррелей. Кроме того, президент США Д. Трамп в очередной раз предупредил Иран по поводу силового ответа и даже уничтожения самого Ирана, если он посмеет атаковать что-либо американское. В Иране поспешили назвать политику США безумством. Вероятность военного столкновения на текущий момент низкая, но у конфликтов бывает своя непредсказуемая логика случайностей. К 9:00 мск Brent — $65,37 (+1,70%), WTI — $59,07 (+2,14%), золото — $1411,5 (-0,51%), медь — $6013,13 (-0,29%), никель — $12300 (+0,00%).

Индекс доллара подрастал на 0,15% до 96,29 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,005%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,136 (-0,09%), GBP-USD — $1,267 (-0,15%), USD-JPY – 107,44 (+0,28%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы преимущественно снижаются, а вот сырьевые валюты и нефть укрепляют свои позиции. Отечественный рынок может начать день нейтрально, а рубль даже отыграть часть потерь. Из корпоративных событий дня можно отметить отчёт «Юнипро» по РСБУ за I полугодие, последний день с дивидендами 0,036784587 руб. на акцию «ОГК-2».