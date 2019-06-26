Рынок акций РФ в начале дня подрастет, рубль мало изменится на противоречивом внешнем фоне. Дорожающая нефть продолжит поддерживать стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с повышением на 0,2% — вблизи отметки 2760 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750 и 2740 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770 и 2780 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Активность инвесторов на развивающихся рынках останется пониженной, пока не появятся указания на возможность разрешения торгового конфликта между США и КНР и не сократится геополитическая неопределенность в отношении Ирана, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация курса доллара вблизи уровня 63 рубля. Усиление неопределенности на рынках в целом способствует некоторому восстановлению спроса на доллар в качестве "защитной" валюты", — добавил он.

Сегодня рубль может получить дополнительную поддержку от спроса нерезидентов на российские госбумаги, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 20 миллиардов рублей.

Прогноз по курсу доллара на сегодня 62,50-63,40 рубля, оценил Кочергин.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,7-1,5% на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Он, в частности, заявил, что регулятор очень внимательно следит за растущими рисками для экономики США и готов применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно повышались — в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались – в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 — на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,2%.

Стоимость нефти растет на 1,7% — до 65,38 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1360 доллара против 1,1368 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок во вторник снизился по индексам на фоне ухудшения конъюнктуры западных биржевых площадок. Попытки рынка нефти восстановиться в конце дня поддержали российский рынок акций, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи опустился на 0,31% — до 2753,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1380,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 23 копейки — до 62,83 рубля, евро — на 13 копеек — до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.