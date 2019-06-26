Даже абстрагируясь от волатильности, связанной с поступлением санкционных заголовков, мы видим, что на рынке ОФЗ плавно устанавливаются коррекционные настроения. Поводы для этого находятся разные – от локального обострения опасений, связанных с жестким сценарием выхода Великобритании из ЕС, и продажи валют развивающихся стран до закрытия позиций в российском госдолге крупными иностранными инвесторами. Как следствие, позитивное начало вчерашней сессии оказалось неустойчивым и сменилось приростом доходности на 1-3 бп к концу дня. Не помогло даже объявление Минфином крайне скромного предложения на первичный аукцион сегодня – 20 млрд руб. 11-летней серии 26228.

Как всегда, мы не склонны делать далеко идущих выводов из эпизодов коррекции после масштабного ралли. Конец квартала и полугодия автоматически стимулирует ряд участников рынка фиксировать прибыль. Учитывая, что даже доходности наиболее длинных бенчмарков предлагают минимальную премию над ключевой ставкой (7.56% годовых для 20-летних 26230), а Банк России пока не спешит с новыми сигналами о мягкости ДКП, поводы для нового витка спроса на ОФЗ, вероятно, будут находиться на мировых рынках. Это могут быть как успехи в переговорах между США и Китаем на саммите G20, так и крепнущее осознание грядущего уже в июле снижения ставки Fed Funds.

Денежный рынок

Депозитный аукцион Банка России по привлечению недельных средств продолжил фиксировать низкий интерес банков – вчера предложение едва превысило 700 млрд руб. при лимите в 850 млрд руб. (960 млрд руб. неделей ранее). При этом совокупный объем депозитов, размещенных на счетах в Банке России (992 млрд руб.), обещает продолжить снижение, находясь уже неделю ниже отметки в 1.0 трлн руб.

Причины для подобного снижения интереса к депозитам следует искать в продолжающемся оттоке рублевой ликвидности через бюджетный канал. Объемные выплаты налогов в ходе вчерашнего дня привели к снижению остатков на корсчетах до 2.15 трлн руб., что почти на 860 млрд руб. меньше уровней конца прошлой недели. Несмотря на ожидания ускорения бюджетных трат в мае-июне, федеральный и консолидированный бюджеты остаются нацеленными на накопление и поддержание профицита. Из-за этого часть средств не возвращается в банковский сектор или возвращается с длительным запозданием, усиливая спрос на ликвидные денежные остатки.

В моменте напряженность видна в краткосрочных ставках фондирования: однодневный валютный своп подорожал до 7.79% в последние дни, но уже в ближайшее время премия к ключевой ставки может вырасти до 40-50 бп.