Вчера Совет директоров Алросы одобрил внесение изменений в дивидендную политику компании. В соответствии с ними при соотношении чистый долг/EBITDA в диапазоне 0–0,5x компания будет направлять на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока (FCF). Остальные параметры не изменились: при коэффициенте долговой нагрузки ниже 0x коэффициент дивидендных выплат составит более 100% FCF, при 0,5–1x – 70–100% и при коэффициенте свыше 1x – 50–70%.

Принятое решение соответствует лучшим практикам российских сталелитейных компаний, повышает предсказуемость дивидендных выплат и, на наш взгляд, должно способствовать улучшению восприятия компании рынком.

В то же время это никак не влияет на нашу оценку инвестиционной привлекательности Алросы, поскольку мы и так исходили из того, что при соотношении чистый долг/EBITDA ниже 0,5x компания будет направлять на дивиденды 100% свободного денежного потока.



