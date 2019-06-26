Уплата налогов (вчера российские компании перечисляли в бюджет НДС и НДПИ) оказала повышательное давление на ставки овернайт. Впрочем, ставка однодневного межбанковского кредитования изменились не так сильно: ее средневзвешенное значение выросло всего на 5 бп, до 7,46%, оставшись ниже уровня ключевой ставки. Заметно больше выросла средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа, которая по итогам сессии составила 33 бп (+7,90%). Мы полагаем, что частично вчерашнее давление было связано со смещением в однодневный сегмент спроса на рубли, который до этого банки удовлетворяли в других сегментах денежного рынка. На это, в частности, может указывать то, что объем торгов на рынке однодневного валютного свопа вчера увеличился до 10,6 млрд долл. против среднего значения в 8,8 млрд долл. по итогам последних трех недель.

По состоянию на утро вторника остатки средств банков на корсчетах в ЦБ РФ составляли 2,75 трлн руб. По нашим оценкам, в результате уплаты налогов эта цифра могла сократиться примерно до 2,2–2,3 трлн руб. Спрос на вчерашнем аукционе недельных депозитов с ЦБ оказался слабым – по его итогам в систему вернулось 167 млрд руб. ликвидности. Это должно позволить банкам уменьшить свой долг по однодневным операциям перед Федеральным казначейством (который на данный момент составляет 400 млрд руб.), однако мы полагаем, что на этой неделе они все равно продолжат привлекать деньги у казначейства. Обычно приток средств из бюджета в систему возобновляется после завершения налогового периода, и это значит, что давление на однодневные ставки, скорее всего, начнет ослабевать не раньше понедельника. Мы полагаем, что в ближайшие дни ставка RUONIA будет держаться в районе 7,40%.

Ставки процентных свопов вчера выросли на 4 бп (в частности, 2-летняя закрылась на отметке 7,70%). Более длинные ставки FRA также прибавили 3–4 бп, хотя 3-месячная ставка MosPrime не изменилась – 8,03%. На кривой NDF/кросс-валютных свопов существенных движений не было.