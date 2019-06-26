Во вторник наступил срок крупнейших в этом месяце налоговых платежей, но продаж валюты практически не было, основной объем для налоговых платежей был конвертирован в пятницу и понедельник. Поэтому на фоне наблюдавшегося с утра снижения нефтяных котировок рубль немного ослаб. К вечеру нефть начала дорожать, но это не оказало значимого влияния на курс национальной валюты. Рынок ОФЗ рос в первой половине дня, но к вечеру развернулся, и большинство выпусков ОФЗ на дальнем участке кривой завершили вчерашний день небольшим снижением, рост доходности был равен 2–4 б.п. Активность на рынке была сравнительно низкой, объем торгов составил около 22 млрд руб. Наибольший оборот был в ОФЗ 26224 (погашение – май 2029 г.), по итогам дня этот выпуск был среди лидеров по темпам снижения, потеряв почти 0,2 п.п. от номинала, доходность же выросла на 3 б.п., составив на момент закрытия 7,44%. Объем сделок в этой бумаге достиг 3,8 млрд руб. Также активно торговались (примерно по 3,5 млрд руб. в каждом случае) ОФЗ 26227, погашаемые в июле 2024 г., и ОФЗ 26212 с погашением в январе 2028 г., но снижение котировок и рост доходности этих выпусков были меньше, чем у ОФЗ 26224.

Минфин завершает квартал аукционом лишь по одному выпуску ОФЗ. Рынку будут предложены ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 г. на 20 млрд руб. Последний раз ведомство доразмещало эту бумагу 22 мая. Тогда аукцион был безлимитным, и облигаций было реализовано на 23,3 млрд руб. с доходностью по цене отсечения, равной 7,92% годовых. Вчера выпуск подешевел на 0,25%, доходность составила 7,49%. Учитывая небольшой объем предложения, мы ждем доразмещения всей заявленной суммы и без заметной премии ко вторичному рынку.