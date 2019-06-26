После ухода Сергея Галицкого из “Магнита” перед владельцами компании стал вопрос, как возродить бизнес и обогнать конкурента – X5 Retail Group. Летом 2018 года компания переманила Ольгу Наумову – генерального директора “Пятерочки”, входящую в X5 Retail Group.

В компании произошли перемены: в частности, принята новая стратегия, обновлен дизайн магазинов. Менеджмент принял смелое решение начать экспансию на насыщенном рынке: с 3 квартала 2018 года наблюдается ускорение темпов роста выручки, которые в 1 квартале 2019 года превысили 10% впервые с 2016 года, а прирост торговой площади в 1 квартале текущего года был рекордным – 888,3 млн кв м. Тем не менее, рентабельность компании по EBITDA продолжила снижаться в 3 и 4 кварталах 2018 года, а в 1 квартале 2019 года показатель EBITDA и вовсе сократился до минимума с 2014 года. Кроме того, выручка на 1 магазин продолжила падать, что свидетельствует о низкой эффективности новой стратегии “Магнита” на текущем этапе.

На этом фоне в начале 2019 года на позицию президента "Магнита" и члена правления пришел Ян Дюнинг, руководивший ранее сетью гипермаркетов "Лента". При нем "Лента" увеличила выручку более чем в 5 раз за 9 лет с 2010 по 2018 год. Дюнинг тесно работал с Банком ВТБ, который ранее покупал "Ленту" и продал с прибылью, и который покупал "Магнит" у Сергея Галицкого. В компании фактически началось двоевластие, которое закончилось сегодня уходом Наумовой.

Перед "Магнитом" стоит непростая задача: занять лидирующее место в российском секторе ритейла при насыщении рынка и снижении реальных располагаемых доходов населения. Одним из немногих регионов, где не представлены сетевые магазины, является Дальний Восток. Однако экспансия в данный регион неэффективна с точки зрения логистики. Реальные располагаемые доходы населения после роста во 2 полугодии 2018 года вновь отметились негативной динамикой в 1 квартале 2019 года (-2,3% г/г), продолжив тренд на снижение, наблюдавшийся в 2015-2018 годах. Это окажет давление на средний чек и финансовые показатели "Магнита". В данных условиях, вероятно, следует сделать ставку на повышение эффективности работы, в частности, увеличении LFL-продаж.

Текущий рост акций "Магнита" связан с будущими ожиданиями в результате смены менеджмента. Тем не менее, лишь время покажет, насколько новый менеджмент и новая стратегия развития будут эффективными.