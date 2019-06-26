Теханализ: "Фосагро" выходит из нисходящего канала
В сентябре 2018 года акции ФосАгро поднялись в район 2700 рублей, после чего началось коррекционное снижение. В рамках движения в нисходящем канале бумага вплотную подошла к поддержке, расположенной на уровне 2250 рублей, которая с середины 2015 года не позволяет «медведям» увести ФосАгро ниже. В рамках последующего восстановления акция смогла отыграть уровень 2400 рублей и поднялась к верхней границе нисходящего канала. Во вторник эта граница была пробита, что с технической точки зрения может говорить о возможности продолжения восходящей динамики.
Уровни поддержки: 2250, 2400
Уровни сопротивления: 2600, 2700, 2950
В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях ФосАгро с целью в районе 2700 – 2750 рублей. Рекомендуемый объем позиции 10% от портфеля, «стоп» на уровне 2385 рублей.
Фундаментальный штрих: отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям ФосАгро находится в районе 2700 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190626/830105733.html