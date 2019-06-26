В сентябре 2018 года акции ФосАгро поднялись в район 2700 рублей, после чего началось коррекционное снижение. В рамках движения в нисходящем канале бумага вплотную подошла к поддержке, расположенной на уровне 2250 рублей, которая с середины 2015 года не позволяет «медведям» увести ФосАгро ниже. В рамках последующего восстановления акция смогла отыграть уровень 2400 рублей и поднялась к верхней границе нисходящего канала. Во вторник эта граница была пробита, что с технической точки зрения может говорить о возможности продолжения восходящей динамики.

Уровни поддержки: 2250, 2400

Уровни сопротивления: 2600, 2700, 2950

В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях ФосАгро с целью в районе 2700 – 2750 рублей. Рекомендуемый объем позиции 10% от портфеля, «стоп» на уровне 2385 рублей.

Фундаментальный штрих: отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям ФосАгро находится в районе 2700 рублей.