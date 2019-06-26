"Магнит" под руководством Ольги Наумовой вышел на растущую траекторию продаж
Отставка госпожи Наумовой — это только повод для активизации движений в бумагах Магнита, и повод неблагоприятный, поскольку сильная команда испытывала трудности в сложных макроэкономических условиях, но добилась определенных позитивных результатов и все же была вынуждена покинуть компанию. Магнит под руководством Ольги Наумовой вышел на растущую траекторию продаж и стабилизировал показатели рентабельности.
Не исключено, что акционеры хотели большего, но произошедшие изменения в целом находятся в тренде макроэкономических возможностей. На основании динамики дивидендной доходности и анализа мультипликаторов мы оцениваем справедливую стоимость Магнита на конец первого квартала 2020 года в диапазоне 3700–5700 за бумагу.
Что же касается сегодняшнего утреннего роста бумаг ритейлеров, то, на мой взгляд, это результат опережающей рынок динамики американского сектора базовых потребительских товаров на вчерашних торгах.
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