Индексный провайдер MSCI, как и планировалось, опубликовал итоги годового пересмотра категорий рынков. По нашему мнению, ни одно из обнародованных изменений и ни одна из консультаций не должна существенно повлиять на индексные веса или вложения пассивных фондов в акции российских компаний.

— С мая 2020 года в расчетную базу MSCI EM планируется включить Кувейт, вес которого составит 0,5-0,6%; это произойдет, если в ноябре соответствующий рынок успешно пройдет ряд дополнительных проверок. Кувейт планируется перевести из категории пограничных рынков (MSCI FM) в категорию развивающихся (MSCI EM). Окончательное решение должно быть принято к 31 декабря. Получается, что у руководства кувейтского рынка есть время до конца ноября, чтобы осуществить серию ранее запланированных рыночных реформ.

Фактическое включение Кувейта в расчетную базу MSCI EM ожидается в рамках майского полугодовой ревизии индексов.

Вес этой страны в структуре MSCI EM составит 0,5-0,6%, что может повлечь за собой лишь практически несущественное сокращение веса России в расчетной базе этого индекса.

— MSCI рассмотрит вопрос о переводе Перу из категории развивающихся в категорию пограничных рынков. Индексный провайдер также анонсировал консультации по вопросу о переводе Перу из категории MSCI EM в категорию MSCI FM в связи с нехваткой соответствующих определенным критериям инструментов на этом рынке. Сейчас вес Перу в расчетной базе MSCI EM составляет 0,4%. Возможные сроки такого решения не обозначены.

— В качестве кандидата на включение в индекс MSCI FM будет рассмотрена Исландия. На данный момент исландский рынок имеет особый статус — он не относится ни к развитым, ни к пограничным, ни к развивающимся рынкам (так же как, например, Украина). MSCI приглашает клиентов поделиться своими соображениями по этому вопросу до 31 октября. Выводы индексного провайдера будут обнародованы в ноябре. Пока предлагается включить Исландию в расчетную базу MSCI FM в рамках полугодового пересмотра в мае 2020 года. После исключения из расчетной базы этого индекса Кувейта вес Исландии может составить 3,5%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.