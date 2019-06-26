Надежды многих аналитиков на то, что участники рынка будут спокойно ждать итогов встречи Трампа и Си Цзиньпина в Осаке в конце этой недели, не оправдались. Слишком уж сложная и противоречивая ситуация сейчас царит на рынке.

Несмотря на кажущееся единство участников рынка по поводу вероятности снижения процентной ставки на ближайшем заседании FOMC ФРС США, которое состоится 31 июля, рынок остается во многом нервным и иногда совершенно непредсказуемым. Достаточно было вчера произнести одному из членов FOMC фразу о том, что ФРС не играла, не играет и не будет играть в краткосрочные спекулятивные игры, инспирируемые президентом Трампом, как тут же эта фраза нашла отклик в сердцах тысяч биржевых медведей и внесла некоторое смятение в стройные ряды инвесторов.

И если вплоть до самого старта основной торговой сессии все индексы хоть и находились вблизи нулевой отметки, но все же вся торговля велась в зеленой зоне, то после «стартового свистка» все индексы тут же устремились вниз и аккуратненько снижались до самого закрытия. Никакого фанатизма со стороны медведей не было, да и психоза распродажи также не наблюдалось. Хотя все же надо отметить возросшие обороты.

Но последнее было вызвано скорее более массированной распродажей акций FAANGовцев, которые потеряли вчера гораздо больше, чем все остальные. Более всех в этой группе пострадал Microsoft (MSFT, —3,16%), который потерял более 30 млрд. $ от своей капитализации. Удар под дых самой капитализированной компании мира нанесли аналитики инвестиционной компании Jeffries, которые засомневались в конкурентоспособности облачных технологий Microsoft Azure по сравнению с технологиями его прямых конкурентов.

А вот акционеры биотехнологической компании Allergan (AGN, +25,36%) вчера наверное прыгали от счастья, поскольку еще до торгов появилось сообщение о намерении еще одного гиганта — компании AbbVie (ABBV, —16,25%) купить Allergan с премией к рынку в 45%. Так что прыжок акций Allergan на 25% — это еще только полпути и здесь вполне возможно в самом ближайшем будущем можно будет получить еще 10 — 15 процентов дохода.

Сами же акции компании-«поглотителя», то есть AbbVie, как водится в таких случаях, пошли строго в противоположную сторону и рухнули более чем на 16%. Но думается, это снижение носит чисто эмоциональный характер, и вряд ли будет хоть какое-то серьезное продолжения похода вниз. Поэтому придавать этому снижению слишком уж большое значение точно не стоит.

Ожидания рынка 26 июня

Судя по итогам первой половины дня главным ньюсмейкером сегодняшнего дня может стать министр финансов США Стивен Мнучин, который заявил, что торговая сделка между США и Китаем «прошла 90% пути». Реакция на это сообщение была моментальной и американские фьючерсы на индексы, стоявшие до этого около нулевых отметок, тут же полетели вверх. Конечно же, полетели вверх не только они, но также и их европейские «друзья». И все же более бурная реакция наблюдается именно в Штатах, где рост составляет от 0,5 до 0,8 процента против 0,2 — 0,3 процента в Европе.

И все было бы прекрасно, если бы не одно большое НО… Об этой самой цифре в 90% мы уже слышали из уст того же самого Мнучина и в марте, и в апреле этого года. И что? А ничего! Все, как мы знаем, закончилось пшиком в начале мая, когда президент Трамп заявил о том, что Китай вышел из сделки. И кто мешает Китаю сделать сейчас то же самое? Участники рынка, конечно, надеются, но вот что мы в итоге получим по факту? Об этом будет в какой-то мере известно только после встречи Трампа с председателем Си, а сегодня… а сегодня будем надеяться, что эйфория, вызванная словами Мнучина, продержится хотя бы до начала торгов. И тогда есть шанс увидеть возврат индексов на позавчерашние позиции. На большее пока рассчитывать точно не стоит.

Но все же кое о чем помнить сегодня точно нужно. Поскольку сегодня среда, то в 17-30 как обычно выйдут данные по запасам сырой нефти. Ожидания аналитиков благоприятны для нефти — ожидается серьезное сокращение запасов, которое еще и усугубляется остановкой из-за пожара крупного нефтеперерабатывающего завода в Филадельфии. Естественно, если данные по нефти выйдут in-line, то это поддержит не только котировки самой нефти, но также и акций нефтяных компаний.

Ну и плюс к этому сегодня есть еще один позитив. Вчера уже после окончания торгов вышла квартальная отчетность одного из ведущих мировых чип-мейкеров компании Micron Technology (MU, —1,54%). Сразу надо сказать, что мало кто из аналитиков верил в хороший исход. Но Micron в очередной раз доказал, что он крутой и может удивлять. Конечно, результаты компании гораздо хуже, чем было год назад. Но никто и не ожидал, что будут какие-то фантастические цифры. Главное, даже в суровых условиях резкого сокращения спроса на микрочипы компания продолжает приносить прибыль своим акционерам и прогнозы на будущее оказались не такими уж мрачными, как многие ожидали. И в итоге акции компании сразу же после выхода отчетности взлетели более чем 10%, и это конечно же должно позитивно сказаться на всем сегменте чип-мейкеров и в целом на акциях полупроводниковых компаний.