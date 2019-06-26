Теханализ: "Лукойл" может вернуться к максимумам
После установки в начале апреля новых исторических максимумов чуть ниже 6000 рублей, акции Лукойла перешли в коррекционное снижение, в рамках которого был сформирован краткосрочный нисходящий тренд. В ходе негативной динамики «медведям» удалось пробить восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября 2017 года, после чего бумага перешла в консолидацию в виде сходящегося треугольника из которой произошел выход вверх. В дальнейшем акция смогла пробить краткосрочный нисходящий тренд и отыграть уровень 5300 рублей, над которым пытается закрепиться. Это говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики и восстановления в район исторических максимумов.
В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях Лукойла с целью в районе 6000 рублей. Рекомендуемый объем позиции 15% от портфеля, «стоп» на уровне 5200 рублей.
Уровни поддержки: 5300, 5100, 4650
Уровни сопротивления: 5580, 5780, 5975
Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям Лукойла находится в районе 6160 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190626/830106533.html