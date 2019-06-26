После установки в начале апреля новых исторических максимумов чуть ниже 6000 рублей, акции Лукойла перешли в коррекционное снижение, в рамках которого был сформирован краткосрочный нисходящий тренд. В ходе негативной динамики «медведям» удалось пробить восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября 2017 года, после чего бумага перешла в консолидацию в виде сходящегося треугольника из которой произошел выход вверх. В дальнейшем акция смогла пробить краткосрочный нисходящий тренд и отыграть уровень 5300 рублей, над которым пытается закрепиться. Это говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики и восстановления в район исторических максимумов.

В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях Лукойла с целью в районе 6000 рублей. Рекомендуемый объем позиции 15% от портфеля, «стоп» на уровне 5200 рублей.

Уровни поддержки: 5300, 5100, 4650

Уровни сопротивления: 5580, 5780, 5975

Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям Лукойла находится в районе 6160 рублей.



