Компания Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) занимается разработкой, производством и внедрением систем генетического анализа, а также предоставляет продукты и услуги для секвенирования, генотипирования и изучения экспрессии генов. Ключевыми клиентами компании являются центры изучения геномов, фармацевтические фирмы, университетские центры, медицинские лаборатории, а также биотехнологические компании.

Компания подразделяет свой бизнес на два направления: производство обрудования для секвенирования и проточной цитометрии, а также сопутствующие материалы и услуги. Основной доход компания получает за счет обслуживания своей контрактной базы. Доля выручки от данного направления в 2018 году составила 82,5%. По данным отчетности за первый квартал, общий объем контрактной базы составлял почти $1 млрд. Что касается географии распределения клиентов Illumina, Inc., то 85% находятся в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, 10% приходится на Китай, 5% — на остальные страны Юго-Восточной Азии.

1 ноября 2018 года Illumina, Inc. договорилась с Pacific Biosciences of California, Inc. (PacBio) о покупке за $1,2 млрд ($8 за акцию). За счет слияния покупатель получает дополнительные 0,5% рынка. На данный момент соглашение находится на рассмотрении у регулирующих органов. Сделка намечена на середину 2019 года. Потенциальный отток денежных средств на покупку компании снизит коэффициент текущей ликвидности с 4,8 до 3,5, а коэффициент быстрой ликвидности — с 4,2 до 3, что, однако, будет в три раза превышать минимально рекомендованные значения.

Главные риски для бизнеса Illumina:

• нарушение конкурентами прав интеллектуальной собственности, а также встречные иски • отказ регуляторов в слиянии с PacBio

• сосредоточение производства компании в малом количестве локаций

• зависимость от дистрибьюторов и третьих лиц, реализующих продукцию компании вне США

• сокращение выручки и маржинальности по мере истечения сроков патентов, давление на цены, связанное с приобретением технологий конкурентами

За последние пять лет выручка компании в среднем росла на 15% г/г. Illumina сохраняет высокую операционную маржинальность на отметке 25%. У компании нет публичного долга: ее долгосрочные обязательства представлены в виде конвертированного займа, $632 млн из которого будет погашено в 2019 году. Уровень покрытия процентов по краткосрочным обязательствам и лизинговым контрактам в среднем за пять лет составил 18,7x EBITDA.